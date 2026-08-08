Día sin sombra en Guatemala 2026: cuándo ocurrirá y a qué hora podrá observarse el llamado mediodía cenital

Uno de los fenómenos astronómicos más curiosos está por repetirse. Se trata del llamado “día sin sombra” o mediodía cenital, durante el cual los objetos producirán su sombra mínima por un momento.

Este evento, que ocurre dos veces al año, se produce cuando, al mediodía, el Sol está en posición vertical y los objetos generan la sombra mínima posible, según datos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El primer “día sin sombra” del 2026 ocurrió el 29 de abril, mientras que el segundo será este 13 de agosto. Según el boletín del Insivumeh, los objetos verticales no producirán sombra.

El fenómeno ocurre porque ese día el Sol estará exactamente sobre la latitud de Guatemala y sus rayos caerán a 90 grados respecto del suelo. Esto hará que objetos verticales, como árboles, columnas o postes, no proyecten sombra.

Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, explica que este fenómeno se repetirá el 13 de agosto, debido a que el Sol pasa por el cenit cuando regresa hacia el ecuador.

Castro destaca que este segundo evento no siempre es perceptible, debido a que ocurre durante un mes lluvioso y generalmente el cielo se mantiene nublado. Sin embargo, si está despejado cerca del mediodía, el fenómeno será perceptible.

Según Castro, el segundo día sin sombra ocurrirá a las 12.06 horas, mientras que el Insivumeh señala que se producirá a las 12.07 horas.

Aunque se trata de un fenómeno particular, las autoridades recomiendan evitar exponerse al sol por mucho tiempo, así como utilizar bloqueador solar y prendas de manga larga.

Otros eventos de agosto del 2026

Lluvia de meteoros Perseidas: 12 de agosto (punto máximo)

Mejor visibilidad de Venus: 15 de agosto; se verá al oeste entre las 18 y 21 horas

Eclipse lunar parcial: 27 de agosto del 2026

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