Eclipse lunar parcial: horarios para verlo en Guatemala, países donde será visible y qué esperar del fenómeno

Los astrónomos y los amantes de los fenómenos celestes podrán disfrutar de un eclipse lunar parcial que cerrará el calendario de eclipses del 2026, durante el cual el satélite natural de la Tierra adquirirá un tono anaranjado.

Será el 27 de agosto del 2026 cuando la Luna, la Tierra y el Sol regalen al mundo uno de los fenómenos astronómicos favoritos de la humanidad: un eclipse lunar. Aunque no será un eclipse total, un porcentaje de la Luna cambiará de color durante el proceso.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica que, al tratarse de un eclipse lunar parcial, solo una porción del satélite ingresará a la zona más oscura de la sombra terrestre, por lo que únicamente esa parte cambiará de color.

Este fenómeno no cambiará completamente el aspecto de la Luna, pues, según la NASA, la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna no será completamente centrada. Aun así, el fenómeno será digno de apreciarse.

Aunque en algunas regiones este espectáculo se verá entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto, el director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro, explicó que en Guatemala será visible durante la noche del 27 de agosto.

Castro resaltó que este eclipse será visible en Guatemala y en países de toda América durante la noche del 27 de agosto. En ese evento se podrá observar el satélite natural en fase de luna llena al principio, pero, con el paso de los minutos, empezará a perder su forma perfecta y a cambiar de color.

Horarios clave para el eclipse

El eclipse, que tendrá su punto máximo pasadas las 22.00 horas, será un evento único para disfrutar. Edgar Castro compartió los horarios clave para observar este fenómeno.

20.33 horas (Guatemala): dará inicio la fase umbral. A partir de este momento, la Luna empezará a perder su forma perfecta.

dará la fase umbral. A partir de este momento, la empezará a perder su forma perfecta. 21.20 horas: la umbra habrá cubierto el 50% del disco lunar.

la umbra habrá cubierto el 50% del disco lunar. 22.12 horas: el eclipse lunar parcial alcanzará su punto máximo, cuando el 92% del disco lunar estará cubierto.

el eclipse lunar parcial alcanzará su punto máximo, cuando el 92% del lunar estará cubierto. 23.08 horas: la Luna empezará a salir de la sombra terrestre y permanecerá cubierto el 50% de su disco.

la empezará a salir de la sombra terrestre y permanecerá cubierto el 50% de su disco. 23.52 horas: la Luna quedará completamente descubierta, lo que marcará el final del eclipse.

Países donde será visible el eclipse

En diversas partes del mundo se podrá disfrutar de este eclipse lunar parcial, mientras que en pequeñas regiones no será visible. Estas son las regiones donde podrá observarse, según la NASA:

América

Europa

África

Asia occidental

Advertencias para su visualización

Aunque en Guatemala se podrá apreciar este fenómeno astronómico, Castro advirtió que agosto, al ser un mes de la estación lluviosa, podría presentar cielo nublado e incluso lluvia.

Destacó que se debe estar atento a las condiciones del tiempo durante esos días, ya que, si el cielo está nublado, no podrá apreciarse el fenómeno.