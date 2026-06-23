Eclipse solar total: ¿podrá verse en Guatemala, cuánto durará y cuándo ocurrirán los próximos eclipses?

Cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra, se producirá uno de los fenómenos astronómicos más llamativos para astrónomos y aficionados al universo: el eclipse solar total.

Este fenómeno ocurrirá el 12 de agosto del 2026, cuando el Sol será protagonista de un fenómeno astronómico único. Se trata del segundo eclipse solar del 2026 y recorrerá parte del hemisferio norte del planeta.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) destaca que este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y bloquea la cara del Sol visible desde la Tierra, lo que provoca que el astro rey se oscurezca.

Las personas ubicadas en la sombra que proyecte la Luna sobre la Tierra podrán disfrutar este fenómeno. En algunos lugares será total, mientras que en otras partes del planeta se observará de forma parcial, debido a la posición de la Tierra.

Las áreas ubicadas dentro de la sombra creada por la Luna podrán observar el eclipse durante menos de dos minutos. Para quienes estén cerca del centro de la trayectoria, la totalidad durará poco menos de dos minutos, destaca la NASA.

En los territorios que observen el eclipse dentro de la sombra de la Luna, pero fuera de la trayectoria de la totalidad, la Luna nunca bloqueará completamente al Sol, por lo que, según la agencia, solo se verá de forma parcial.

¿Trayectoria y franjas horarias en las que ocurrirá el eclipse?

Según la trayectoria divulgada por la NASA, el eclipse comenzará al amanecer en el norte de Rusia.

“En Alaska y el norte de Canadá, el eclipse comenzará y terminará por la mañana, mientras que en las provincias orientales de Canadá se podrá observar por la tarde”.

En el norte de Estados Unidos y en Canadá, “el eclipse parcial comenzará alrededor del mediodía y se extenderá hasta media tarde en las zonas más orientales”.

“El eclipse llegará al Reino Unido, Irlanda, Europa continental y África por la noche”, agrega la NASA.

En cuanto a Guatemala, el astrónomo Edgar Castro indicó que este fenómeno no será visible. Por lo tanto, el país no podrá observarlo de forma directa y se recomienda seguirlo mediante transmisiones desde los países donde sí podrá verse o por medio de portales como el de la NASA, que en ocasiones transmite estos eventos.

Castro destacó que el inicio del fenómeno en la península ibérica corresponderá a las 12.30 horas en Guatemala.

Franja geográfica y países donde llegará el eclipse

La franja de totalidad comenzará en el extremo norte de Siberia, cerca del Polo Norte, destaca la NASA, y se desplazará hacia el sur a través del océano Ártico y del Atlántico norte, pasando por Islandia, España y pequeñas zonas de Portugal.

El eclipse parcial se observará en el resto de Europa, parte de Estados Unidos —desde Alaska hasta Carolina del Norte—, gran parte de Canadá y África el 12 de agosto del 2026.

Próximos eclipses solares

6 de febrero del 2027: eclipse anular

2 de agosto del 2027: eclipse total

26 de enero del 2028: eclipse anular

22 de julio del 2028: eclipse total

25 de noviembre del 2030: eclipse total

30 de marzo del 2033: eclipse total

20 de marzo del 2034: eclipse total

2 de septiembre del 2035: eclipse total

Horarios del eclipse solar en algunas ciudades

Ciudad Inicio Máximo Cobertura Fin

Madrid (España) 19.36 horas 20.32 horas 99% 21.16 horas*

Washington, D. C. (EE. UU.) 13.17 horas 13.53 horas 4% 14.27 horas

Berlín (Alemania) 19.15 horas 20.08 horas 85% 20.38 horas*

Nuuk (Groenlandia) 15.30 horas 16.35 horas 79% 17.39 horas