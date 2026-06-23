Eclipse solar total: ¿podrá verse en Guatemala, cuánto durará y cuándo ocurrirán los próximos eclipses?

Ciencia

Eclipse solar total: ¿podrá verse en Guatemala, cuánto durará y cuándo ocurrirán los próximos eclipses?

La Luna, el Sol y la Tierra protagonizarán uno de los eventos astronómicos más llamativos del año con un eclipse solar total que atraerá la mirada de millones de personas.

|

time-clock

MARTIN, OHIO - APRIL 08: The moon passes in front of the sun during a solar eclipse on April 08, 2024 in Martin Ohio. Millions of people have flocked to areas across North America that are in the "path of totality" in order to experience a total solar eclipse. During the event, the moon will pass in between the sun and the Earth, appearing to block the sun. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Durante el evento, la Luna pasará entre el Sol y la Tierra, bloqueando aparentemente la luz solar.(Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL /AFP)

Cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra, se producirá uno de los fenómenos astronómicos más llamativos para astrónomos y aficionados al universo: el eclipse solar total.

Este fenómeno ocurrirá el 12 de agosto del 2026, cuando el Sol será protagonista de un fenómeno astronómico único. Se trata del segundo eclipse solar del 2026 y recorrerá parte del hemisferio norte del planeta.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) destaca que este fenómeno ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y bloquea la cara del Sol visible desde la Tierra, lo que provoca que el astro rey se oscurezca.

Las personas ubicadas en la sombra que proyecte la Luna sobre la Tierra podrán disfrutar este fenómeno. En algunos lugares será total, mientras que en otras partes del planeta se observará de forma parcial, debido a la posición de la Tierra.

LECTURAS RELACIONADAS

planeta Marte

¿Cómo nació Fobos? La investigación que intenta determinar si la luna de Marte es un asteroide capturado o el resultado de un antiguo impacto

chevron-right
MARTIN, OHIO - APRIL 08: The moon passes in front of the sun during a solar eclipse on April 08, 2024 in Martin Ohio. Millions of people have flocked to areas across North America that are in the "path of totality" in order to experience a total solar eclipse. During the event, the moon will pass in between the sun and the Earth, appearing to block the sun. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Eclipse solar total de 2026: cuándo será, países donde podrá observarse, trayectoria y horarios del fenómeno astronómico

chevron-right

Las áreas ubicadas dentro de la sombra creada por la Luna podrán observar el eclipse durante menos de dos minutos. Para quienes estén cerca del centro de la trayectoria, la totalidad durará poco menos de dos minutos, destaca la NASA.

En los territorios que observen el eclipse dentro de la sombra de la Luna, pero fuera de la trayectoria de la totalidad, la Luna nunca bloqueará completamente al Sol, por lo que, según la agencia, solo se verá de forma parcial.

¿Trayectoria y franjas horarias en las que ocurrirá el eclipse?

Según la trayectoria divulgada por la NASA, el eclipse comenzará al amanecer en el norte de Rusia.

“En Alaska y el norte de Canadá, el eclipse comenzará y terminará por la mañana, mientras que en las provincias orientales de Canadá se podrá observar por la tarde”.

En el norte de Estados Unidos y en Canadá, “el eclipse parcial comenzará alrededor del mediodía y se extenderá hasta media tarde en las zonas más orientales”.

“El eclipse llegará al Reino Unido, Irlanda, Europa continental y África por la noche”, agrega la NASA.

En cuanto a Guatemala, el astrónomo Edgar Castro indicó que este fenómeno no será visible. Por lo tanto, el país no podrá observarlo de forma directa y se recomienda seguirlo mediante transmisiones desde los países donde sí podrá verse o por medio de portales como el de la NASA, que en ocasiones transmite estos eventos.

Castro destacó que el inicio del fenómeno en la península ibérica corresponderá a las 12.30 horas en Guatemala.

Franja geográfica y países donde llegará el eclipse

La franja de totalidad comenzará en el extremo norte de Siberia, cerca del Polo Norte, destaca la NASA, y se desplazará hacia el sur a través del océano Ártico y del Atlántico norte, pasando por Islandia, España y pequeñas zonas de Portugal.

El eclipse parcial se observará en el resto de Europa, parte de Estados Unidos —desde Alaska hasta Carolina del Norte—, gran parte de Canadá y África el 12 de agosto del 2026.

Próximos eclipses solares

  • 6 de febrero del 2027: eclipse anular
  • 2 de agosto del 2027: eclipse total
  • 26 de enero del 2028: eclipse anular
  • 22 de julio del 2028: eclipse total
  • 25 de noviembre del 2030: eclipse total
  • 30 de marzo del 2033: eclipse total
  • 20 de marzo del 2034: eclipse total
  • 2 de septiembre del 2035: eclipse total

Horarios del eclipse solar en algunas ciudades

CiudadInicioMáximoCoberturaFin
Madrid (España)19.36 horas20.32 horas99%21.16 horas*
Washington, D. C. (EE. UU.)13.17 horas13.53 horas4%14.27 horas
Berlín (Alemania)19.15 horas20.08 horas85%20.38 horas*
Nuuk (Groenlandia)15.30 horas16.35 horas79%17.39 horas
Toronto (Canadá)12.55 horas13.40 horas8%14.23 horas

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Eclipse de Sol Eclipse solar Eclipse total Fenómenos astronómicos Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM