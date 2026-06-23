¿Cómo nació Fobos? La investigación que intenta determinar si la luna de Marte es un asteroide capturado o el resultado de un antiguo impacto

La comprensión de la estructura interna de Fobos, una de las dos lunas de Marte, podría ayudar a resolver una incógnita que intriga a la comunidad científica. Sin embargo, su bajo albedo, su escasa masa y su singular configuración orbital dificultan explicar su formación mediante un único mecanismo.

Conocida como la mayor de las dos lunas del planeta, Fobos orbita alrededor de Marte tres veces al día y tiene un diámetro de 27 x 22 x 18 kilómetros. Una de sus principales características es su cercanía a la superficie marciana. Según la NASA, desde algunos lugares del planeta no siempre es visible.

Esta luna ha despertado interés en la comunidad astronómica y científica, cuyos integrantes han debatido durante años sobre su origen. Los expertos buscan determinar si se trata de un asteroide capturado por la gravedad de Marte o si se formó a partir de los restos de un enorme impacto ocurrido en la superficie marciana.

La clave para resolver este misterio, destaca Universe Today, estaría en el análisis de la estructura interna de Fobos, aunque actualmente esa tarea continúa siendo compleja.

En una reciente publicación en la revista The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), Benjamin Hasser y Tomas Andert exploran este enigma mediante una modelización de las ligeras variaciones observadas en los datos geofísicos de Fobos, particularmente en el cráter Stickney.

Aun así, determinar el origen de la luna sigue siendo complicado, ya que las hipótesis existentes sitúan la formación de Stickney en momentos distintos. Según Universe Today, la hipótesis de la captura plantea que el cráter se formó hace unos 2,600 millones de años, mientras que la hipótesis del impacto estima una antigüedad de unos 4,200 millones de años.

El estudio de Hasser y Andert señala que las estimaciones actuales sugieren un interior poroso con posible presencia de hielo de agua. No obstante, aún no existen datos precisos sobre la distribución de la masa ni sobre la composición interna de Fobos.

La imagen más clara, nítida y cercana de Fobos, el satélite más grande de Marte.



CRÉDITOS: NASA/Laboratorio de Propulsión a Chorro. pic.twitter.com/mcU93fFTld — Informa Cosmos (@InformaCosmos) July 16, 2024

Los investigadores sostienen que un mapeo detallado del campo gravitatorio podría convertirse en una herramienta clave para abordar este misterio. La propuesta está “motivada por la hipótesis de que el impacto de Stickney produjo una zona localizada de material densificado”, indican los autores, citados por Universe Today.

El análisis de la formación de Stickney podría ayudar a esclarecer el origen de la luna, según explicó uno de los investigadores al citado portal. Para Hasser, Fobos no es únicamente una roca en órbita, sino un objeto mucho más complejo desde la perspectiva de la geofísica planetaria.

¿Sabías que Fobos, la luna más grande de Marte, se está acercando lentamente al planeta? Con tan solo 27 km de diámetro, completa una órbita alrededor de Marte en menos de 8 horas y se acerca a aproximadamente 1,8 cm por año. Dentro de millones de años, Fobos podría fragmentarse. pic.twitter.com/YPyuwwFURr — Ciriaco el leguleyo (@Savonarola26) June 18, 2026

Las dos teorías sobre la formación de Fobos

Actualmente predominan dos teorías sobre el origen de Fobos. La primera plantea que un impacto gigante en Marte expulsó escombros hacia la órbita del planeta, donde formaron un disco que posteriormente dio origen a sus dos lunas.

La segunda sostiene que Fobos y Deimos eran asteroides que fueron capturados por la gravedad marciana y quedaron en órbita alrededor del planeta.

Resolver esta incógnita requiere comprender con mayor precisión el campo gravitatorio de Fobos, ya que ello permitiría conocer mejor su estructura interna y aportar evidencias sobre su origen.

Una esperanza para esta investigación se encuentra en la próxima misión japonesa de exploración de las lunas de Marte, cuyos científicos buscarán recolectar muestras de la superficie de Fobos para analizarlas en la Tierra. Según destaca Universe Today, el lanzamiento está previsto para finales del 2026 y el retorno de las muestras para mediados del 2031.