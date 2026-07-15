Eclipse solar total del 2026: mapa de visibilidad, horarios por país, dónde seguir la transmisión en vivo y los próximos eclipses del 2026 y el 2027

La alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra provoca uno de los fenómenos más llamativos para los amantes de la astronomía: un eclipse, que regala al mundo un espectáculo visual destacado. Para el segundo semestre del año se espera un eclipse solar total que oscurecerá por un momento áreas de la Tierra.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) destaca que este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Esto hace que los territorios ubicados en el centro de la sombra lunar experimenten una oscuridad en el cielo, fenómeno conocido como eclipse solar total.

Luego del espectáculo del eclipse solar anular del pasado 17 de febrero, que regaló al mundo el fenómeno conocido como "anillo de fuego", los amantes de la astronomía verán el segundo eclipse solar del año el próximo 12 de agosto, cuando la Luna se interponga entre el Sol y la Tierra.

Será en ese momento cuando el satélite natural de la Tierra bloquee por completo la cara visible del Sol y oscurezca el cielo. En algunas áreas, la luz solar será bloqueada por completo y, en otras, de forma parcial.

Más allá de ser un fenómeno único para apreciar, la NASA resalta que los eclipses solares también han ayudado a los científicos a "descifrar la estructura del Sol y sus fenómenos explosivos, a encontrar evidencia de la teoría de la relatividad general y a descubrir un nuevo elemento". Por ello, cada evento es único e importante para el avance de los conocimientos astronómicos.

Mapa de visibilidad y regiones donde se observará

La expectativa por este fenómeno ha crecido, principalmente por conocer en qué regiones será visible. Según la NASA, podrá observarse en áreas del norte de Rusia, Groenlandia, algunas zonas del Atlántico Norte, Islandia, España y el extremo noroccidental de Portugal.

En algunos lugares de Estados Unidos, Canadá y Rusia el eclipse podrá verse de forma parcial, ya que estarán fuera de la trayectoria de totalidad. Algunos países de Europa y el extremo norte de África también podrán ser testigos de este fenómeno.

La NASA reveló un mapa que muestra específicamente la región donde será visible el eclipse solar del 12 de agosto del 2026. En él explica que la franja de totalidad "comenzará en el extremo norte de Siberia, cerca del Polo Norte, y se desplazará hacia el sur a través de los océanos Ártico y Atlántico Norte, pasando por Islandia y España".

Para el resto de Europa, así como para partes de Norteamérica y África, este fenómeno será visible de forma parcial, recalca la NASA. Así lo muestra el mapa de la agencia.

Un mapa muestra dónde será visible el eclipse. La franja roja que atraviesa Groenlandia, Islandia y España indica dónde se podrá observar un eclipse solar total. Las curvas amarillas muestran dónde será visible un eclipse parcial, y los porcentajes indican la superficie máxima del Sol cubierta por la Luna durante el eclipse a lo largo de esas líneas. (Imagen: Cortesía NASA)

Datos de la agencia resaltan que, para las áreas ubicadas dentro de la trayectoria del eclipse, el Sol estará completamente eclipsado durante menos de dos minutos. En el centro de la trayectoria, la totalidad durará un poco más.

Transmisión del eclipse solar total del 2026

Medios internacionales señalan que la NASA realiza transmisiones de este tipo de fenómenos, por lo que se recomienda estar atento a sus canales oficiales, así como a los de otras plataformas científicas, como la Agencia Espacial Europea.

Horarios de los lugares donde se verá

Ciudad Inicio parcial Máximo Cobertura Fin parcial Washington, D. C. (EE. UU.) 13.17 13.53 4% 14.27 Anchorage, Alaska (EE. UU.) 7.36 horas 8.21 horas 28% 9.09 horas Nueva York (EE. UU.) 13.07 13.54 9% 14.38 Barcelona (España) 19.35 20.29 99% 20.54* Berlín (Alemania) 19.15 20.08 85% 20.38* Casablanca (Marruecos) 18.48 19.43 87% 20.20* Londres (Reino Unido) 18.17 19.13 91% 20.06 San Petersburgo (Rusia) 19.59 20.51 79% 21.00* París (Francia) 19.22 20.17 92% 21.09

(Tablero de horarios porporcionados por la nasa (Hora local de las ciudades) donde se verá el eclipse. los que tiene un asterisco debajo de la columna “Fin del eclipse parcial” indica que el eclipse finalizará después del atardecer y que la hora indicada corresponde a la puesta de sol destaca la agencia. (Datos: Cortesía NASA)

Lea más en el link: Eclipse solar total: ¿podrá verse en Guatemala, cuánto durará y cuándo ocurrirán los próximos eclipses?

Próximos eclipses del 2026 y el 2027

Eclipses solares

El 2026 seguirá sorprendiendo al mundo con dos eclipses solares: uno anular y otro total.

Anular: 6 de febrero del 2027. Será visible en partes de Sudamérica, África, la Antártida, el océano Pacífico Sur y el océano Atlántico.

6 de febrero del 2027. Será visible en partes de Sudamérica, África, la Antártida, el océano Pacífico Sur y el océano Atlántico. Total: 2 de agosto del 2027. Será otra fecha clave, cuando el eclipse solar total será visible en el sur de España y el norte de África.

Eclipses lunares