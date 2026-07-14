Hallan por primera vez un azúcar de cuatro carbonos en el espacio interestelar y abre nuevas pistas sobre el origen de la vida

El espacio interestelar sigue sorprendiendo a la comunidad científica. Esta vez, el hallazgo corresponde a la primera detección de un azúcar de cuatro carbonos, lograda mediante observaciones efectuadas con dos radiotelescopios.

Este descubrimiento ofrece una nueva pista sobre el origen de los azúcares en la Tierra, pero también podría aportar información sobre el surgimiento de la vida. El hallazgo fue dado a conocer en la revista Nature Astronomy, donde se informó sobre la detección de eritrulosa, una cetosa quiral de cuatro carbonos, en el medio interestelar (ISM, por sus siglas en inglés).

Los investigadores destacan que la detección se logró mediante estudios espectrales de banda ancha ultrasensibles de una nube molecular del centro de la Vía Láctea, para los cuales se utilizó el radiotelescopio Yebes.

Pero, ¿por qué es relevante este hallazgo? Según los expertos, el origen de los azúcares en la Tierra sigue siendo un misterio, aunque estas moléculas son esenciales para la vida, ya que funcionan como "combustibles metabólicos, componentes de la estructura de los ácidos nucleicos y polímeros estructurales o de almacenamiento de energía", destaca Nature Astronomy.

Los científicos explican que los azúcares pudieron estar presentes desde los orígenes de la Tierra, pues se cree que llegaron mediante impactos de asteroides durante las primeras etapas de la historia del planeta, según The New York Times.

El equipo internacional liderado por el Centro de Astrobiología (CAB) fue el responsable de detectar este azúcar en una nube molecular situada cerca del centro de la Vía Láctea.

El análisis principal sugiere que estas moléculas pudieron llegar al planeta desde el espacio hace más de cuatro mil millones de años. Estas biomoléculas habrían sido fundamentales para la formación del ADN y el ARN, componentes esenciales para el desarrollo de la vida.

Esta teoría se sustenta en que anteriormente se encontraron azúcares, como la ribosa y la glucosa, en fragmentos de meteoritos y en muestras del asteroide Bennu. Esto refuerza la hipótesis de que parte de estas moléculas formó parte de la nebulosa que dio origen al Sistema Solar hace 4,500 millones de años, según la Agencia EFE.

En este nuevo descubrimiento, el equipo liderado por Izaskun Jiménez-Serra observó una región de la Vía Láctea con el propósito de recopilar datos sobre las frecuencias de radio emitidas por el medio interestelar.

Tras analizar los datos, los investigadores identificaron que las moléculas presentes en una nebulosa cercana al centro de la Vía Láctea coincidían con las características de la eritrulosa, un azúcar que también se encuentra en las frambuesas. Según el estudio, este azúcar está conformado por "cuatro átomos de carbono, ocho de hidrógeno y cuatro de oxígeno", de acuerdo con The New York Times.

Encontrar eritrulosa "sugiere que estos compuestos complejos están más extendidos en el Universo de lo que pensábamos", afirmó la investigadora.

Detection of a four-carbon sugar in interstellar space https://t.co/LJ7Z2iWp8S ☄️ pic.twitter.com/81z9qsSlkM — Nature Astronomy (@NatureAstronomy) July 14, 2026

"El hecho de que otros azúcares, como la ribosa o la glucosa, se hayan detectado en meteoritos y asteroides forma parte de la misma historia: estas moléculas se podrían formar en las etapas más tempranas del nacimiento de los sistemas planetarios en sus nebulosas madre y posteriormente ser transferidas a cuerpos menores, como cometas y meteoritos", detalló Jiménez-Serra a EFE.

Según The New York Times, este hallazgo demuestra que el azúcar "puede formarse sin vida en el medio interestelar, e incluso antes de que se hayan formado las estrellas y los planetas".

*Con información de Nature Astronomy, The New York Times. y Agencia EFE