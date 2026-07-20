Eclipse lunar parcial: cuándo llegará el último eclipse lunar del 2026 y qué es este tipo de eclipse

El satélite natural de la Tierra será el protagonista de uno de los últimos eventos astronómicos del 2026: un eclipse lunar parcial, fenómeno que marcará el cierre de la temporada de eclipses del año y que ocurrirá días después de un eclipse solar total.

La Luna volverá a captar la atención de astrónomos y aficionados al universo cuando la alineación entre el Sol, la Tierra y el satélite natural modifique gradualmente su apariencia a medida que avance el fenómeno.

La NASA explica que un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se sitúa directamente entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre la superficie lunar. Como consecuencia, la Luna comienza a oscurecerse y, dependiendo del tipo de eclipse y de las condiciones de la atmósfera terrestre, la parte cubierta por la sombra puede adquirir tonalidades rojizas durante el transcurso del evento.

El próximo 28 de agosto del 2026 tendrá lugar este espectáculo astronómico. A diferencia de un eclipse lunar total, en el que toda la Luna atraviesa la umbra —la parte más oscura de la sombra terrestre—, en un eclipse lunar parcial solo una porción del satélite natural ingresará en esa zona, por lo que únicamente esa parte cambiará de color o se oscurecerá.

La NASA señala que este tipo de eclipse ocurre cuando la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna no es completamente centrada, lo que provoca que solo una parte de la Luna atraviese la umbra terrestre mientras el resto permanece fuera de ella.

Durante un eclipse lunar parcial, la sombra terrestre avanza sobre la superficie de la Luna y posteriormente retrocede sin llegar a cubrirla por completo. Por ello, la región que entra en la umbra se observará más oscura o con tonos rojizos, mientras que la parte restante conservará, en gran medida, su brillo habitual.

La NASA destaca que entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto del 2026 ocurrirá este fenómeno, visible en parte de América, Europa, África y Asia occidental. Portales especializados, como Space.com, destacan que el eclipse tendrá una duración total de 5 horas y 38 minutos, incluida la fase penumbral y la fase parcial.

¿Por qué la Luna se vuelve anaranjada durante un eclipse lunar?

La NASA explica que el color anaranjado rojizo que adquiere la Luna durante un eclipse se debe al mismo fenómeno que hace que el cielo sea azul: la dispersión de Rayleigh.

Dado que la luz viaja en forma de ondas y los distintos colores tienen diferentes propiedades físicas, "la luz azul tiene una longitud de onda más corta y se dispersa más fácilmente por las partículas de la atmósfera terrestre que la luz roja, la cual tiene una longitud de onda más larga", describe la NASA.

¿Cómo observar el eclipse?

La agencia destaca que no se necesita ningún equipo especial; sin embargo, recomienda:

Buscar un entorno oscuro.

Alejarse de luces brillantes.

Usar binoculares o un telescopio para mejorar la observación.

Próximo eclipse lunar

El registro de la agencia destaca que el próximo eclipse lunar será penumbral y ocurrirá entre el 20 y el 21 de febrero del 2027. Será visible en América, Europa, África, Asia, Australia y la Antártida.