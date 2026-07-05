Eclipse lunar de agosto del 2026: a qué hora podrá verse en Guatemala, cuánto durará y recomendaciones para verlo

Los eclipses lunares se encuentran entre los fenómenos astronómicos más antiguos que la humanidad ha observado y registrado a lo largo de su historia.

Desde tiempos remotos, distintas civilizaciones interpretaron estos eventos como señales de carácter místico o religioso, mientras que hoy la ciencia los explica como el resultado de un alineamiento particular entre el Sol, la Tierra y la Luna, en el que nuestro planeta se interpone entre ambos astros y proyecta su sombra sobre la superficie lunar.

Este tipo de eventos, junto con los eclipses solares, las lluvias de meteoros o las superlunas, forman parte de un calendario astronómico que despierta interés tanto entre astrónomos profesionales como entre observadores aficionados, ya que, en muchas ocasiones, pueden apreciarse a simple vista y sin necesidad de instrumentos especializados.

En este contexto, Guatemala se prepara para ser testigo de uno de estos fenómenos: un eclipse lunar parcial que tendrá lugar la noche del 27 al 28 de agosto del 2026 y que, de acuerdo con especialistas, ofrecerá una vista particularmente notable desde territorio nacional.

¿En qué consiste este fenómeno?

Un eclipse lunar parcial ocurre cuando la Luna atraviesa únicamente una porción de la umbra, que es la parte más densa y oscura de la sombra que proyecta la Tierra en el espacio. A diferencia de un eclipse total, en el que el satélite queda completamente oculto y adopta una tonalidad rojiza en su totalidad —fenómeno popularmente conocido como "Luna de sangre"—, en un eclipse parcial una porción de la Luna permanece iluminada mientras el resto se oscurece progresivamente.

Según Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), el eclipse del 27 de agosto alcanzará una parcialidad del 96%, es decir, casi la totalidad del disco lunar quedará cubierta por la sombra terrestre. El evento completo, desde su inicio hasta su conclusión, tendrá una duración aproximada de 5 horas con 38 minutos.

Horarios para observarlo desde Guatemala

De acuerdo con el sitio Time and Date, en Guatemala el eclipse comenzará alrededor de las 19 horas y finalizará a eso de la 1 del 28 de agosto, y se desarrollará de la siguiente manera:

19:23 – Comienza el eclipse penumbral, momento en que la penumbra de la Tierra empieza a tocar la superficie lunar. Esta fase, sin embargo, no resulta perceptible a simple vista.

20:33 – Da inicio el eclipse parcial propiamente dicho, cuando la Luna entra en contacto con la umbra y comienza a adquirir su característico tono rojizo.

22:12 – Se produce el máximo del eclipse, instante en el que la Luna se encuentra más cerca del centro de la sombra terrestre, ubicada a una altura aproximada de 53° sobre el horizonte.

23:51 – Finaliza la fase parcial del eclipse.

1.01 horas del viernes 28 de agosto – Concluye el eclipse penumbral, con lo que el fenómeno llega a su fin.

Durante el transcurso de la noche, la Luna se desplazará gradualmente en el cielo, iniciando en dirección noreste y alcanzando alturas de hasta 66° sobre el horizonte en las fases finales del evento.

Un fenómeno visible sin necesidad de equipo especial

Poitevin explicó que, durante este eclipse, la sombra de la Tierra cubrirá una parte considerable de la Luna, aunque no existirá ningún punto en el planeta desde donde el satélite se observe completamente oscurecido. Pese a ello, la especialista destacó que la magnitud del fenómeno lo convierte en "un espectáculo hermoso" para quienes tengan la oportunidad de presenciarlo.

Al tratarse de un evento visible a simple vista, no se requerirán telescopios, binoculares ni filtros especiales para su observación, por lo que se espera que sea uno de los fenómenos astronómicos más comentados del año en el país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Recomendaciones para disfrutar del eclipse

Para quienes deseen presenciar este fenómeno, los expertos en astronomía suelen sugerir algunas consideraciones básicas que facilitan la observación: