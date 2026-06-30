Eventos astronómicos de julio del 2026: conjunciones lunares, las Perseidas y la lluvia de meteoros Delta Acuáridas del Sur

La noche ofrece varios fenómenos astronómicos que maravillan a astrónomos y amantes del universo. Julio no será la excepción, pues traerá desde la observación de planetas hasta las primeras lluvias de meteoros de las Perseidas.

El calendario de julio llegará con la Luna del Ciervo, así como con la visibilidad de algunos planetas. El director del Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro, detalló a Prensa Libre los fenómenos que llegarán este mes.

Uno de los fenómenos más destacados son las Delta Acuáridas del Sur, que, según la NASA, provienen de la dirección de la constelación de Acuario; es decir, que su radiante estará en la parte sur del cielo.

Esta lluvia de meteoros, que EarthSky señala que ocurrirá del 18 de julio al 21 de agosto, ofrecerá un momento ideal para su observación durante las horas de mayor oscuridad. Asimismo, Mercurio, Júpiter y Venus serán algunos de los planetas visibles durante este mes.

Observación de planetas

Para iniciar el mes, el cielo ofrecerá a los aficionados la oportunidad de observar algunos planetas. Castro destaca que del 1 al 5 de julio Mercurio, Júpiter y Venus podrán observarse hacia el poniente, de 18.30 a 19.30 horas, a simple vista, con binoculares o con telescopio.

Conjunciones lunares

Otro de los fenómenos que llegará el 7 de julio será la conjunción entre la Luna y Saturno. Castro destaca que podrá observarse a simple vista, mientras que con un telescopio también será posible apreciar los anillos del planeta.

Para el 11 de julio se producirá la conjunción del satélite natural de la Tierra con Marte y el cúmulo estelar de las Pléyades, en la constelación de Tauro. El fenómeno podrá observarse hacia el oriente a partir de las 4.30 horas.

Luna nueva: oportunidad para la observación

El astrónomo Edgar Castro destaca que la noche de luna nueva del 14 de julio ofrecerá una oportunidad para la observación. Este momento, también conocido como ventana de cielo profundo, permitirá observar con telescopio objetos del espacio profundo, como la Nebulosa de la Laguna (M8).

Castro recomienda visitar lugares como Tecpán, el Altiplano o la Sierra de los Cuchumatanes, donde las condiciones favorecen la observación de objetos como el Cúmulo de Hércules (M13).

Meteoros de las Perseidas

Al finalizar el mes podrán observarse los primeros meteoros de las Perseidas, que comenzarán a surcar el cielo nocturno desde mediados de julio. Asimismo, durante la noche del 29 de julio y la madrugada del 30 de julio estarán activas en el cielo del sur las Delta Acuáridas del Sur.

El astrónomo Edgar Castro destaca que durante este mes es temporada de lluvias en el país, por lo que recomienda consultar el pronóstico meteorológico para disfrutar de estos eventos astronómicos.

Fases lunares

Uno de los astros que siempre atrae la atención es el satélite natural de la Tierra, que brillará en la oscuridad de la noche. Estas son las fechas de las fases de la Luna durante julio:

Cuarto menguante: 7 de julio

Luna nueva: 14 de julio

Cuarto creciente: 21 de julio

Luna llena: 29 de julio

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