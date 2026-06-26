Calendario lunar de julio del 2026: cuándo será la Luna del Ciervo y las fechas de las fases de la Luna

El satélite natural de la Tierra cautiva la atención de millones de aficionados a la astronomía en todo el mundo por su brillo único y por embellecer el cielo cada noche con sus distintas fases.

A pocos días de que concluya junio, la llamada Luna de Fresa iluminará el cielo el lunes 29 de ese mes. Posteriormente, en julio llegará la Luna del Ciervo, nombres que fueron asignados por pueblos nativos de América, Europa y otras regiones que utilizaban estas denominaciones para medir el paso del tiempo.

El nombre Luna del Ciervo surgió luego de que las tribus algonquinas observaran que durante este mes los venados machos comienzan a desarrollar nuevas astas.

“Estas astas brotan de sus frentes recubiertas de una piel suave y aterciopelada, en preparación para el otoño y la temporada de apareamiento”, resaltó el astrónomo guatemalteco Edgar Castro sobre el origen de este nombre.

La Luna del Ciervo del 2026 llegará el próximo 29 de julio, cuando el satélite natural esté más cercano a la Tierra, según la NASA.

Esta Luna también es conocida como Luna del Trueno, Luna de la Muda de Plumas, Luna del Maíz Maduro, Luna de Frambuesa y Luna de Salmón, de acuerdo con distintas culturas que utilizaban estos nombres para organizar sus calendarios.

Tras la Luna llena del 29 de junio, el satélite iniciará un nuevo ciclo y alcanzará la fase de cuarto menguante el 7 de julio.

Según medios como Infobae, al inicio de la semana del cuarto menguante la Luna estará a unos 403 mil 993 kilómetros de la Tierra. Al finalizar esa fase se encontrará a unos 401 mil 893 kilómetros.

Fases de la Luna en julio del 2026

Cuarto menguante: 7 de julio del 2026

Luna nueva: 14 de julio del 2026

Cuarto creciente: 21 de julio del 2026

Luna llena: 29 de julio del 2026

Lunas llenas restantes del año

Durante el resto del año, la Luna seguirá ofreciendo distintos espectáculos en el cielo. Estas son las fechas y los nombres con los que se conocen las próximas lunas llenas: