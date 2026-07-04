¿Cuándo es la luna llena de julio del 2026 y por qué se le conoce como Luna del Ciervo?

Cada mes, la luna llena recibe una denominación distinta, según tradiciones culturales y observaciones de la naturaleza asociadas con esa época del año. En julio, el fenómeno celeste correspondiente al hemisferio norte se conoce como Luna del Ciervo.

Este satélite natural cautiva mes con mes la atención de millones de aficionados a la astronomía por su brillo y por las creencias ancestrales que sostienen que la Luna, especialmente en su fase llena, influye en la vida cotidiana e, incluso, en el estado de ánimo de las personas. Sin embargo, esas teorías no han sido comprobadas científicamente.

Lo que sí es cierto es que, durante esta fase, el satélite se muestra completamente iluminado y ofrece un espectáculo nocturno inigualable.

Según el sitio Date and Time, la luna llena de julio del 2026 se producirá el miércoles 29 de julio. Ese día, la Luna y el Sol quedarán ubicados en lados opuestos de la Tierra, momento en que el satélite natural alcanzará su máxima iluminación.

Aunque el instante exacto del plenilunio es breve, el disco lunar se percibirá grande y luminoso durante varias noches consecutivas, particularmente el 28, 29 y 30 de julio.

Durante ese período, la Luna se ubicará en la constelación de Capricornio, aunque, en términos astrológicos, se le asocia con el signo de Acuario. Esta diferencia responde a los distintos criterios con que la astronomía y la astrología dividen el cielo.

Antes de esa fecha, el 14 de julio se presentará la luna nueva, fase en la que el satélite será invisible a simple vista por ubicarse entre la Tierra y el Sol. Ese momento del mes suele ser propicio para observar objetos del cielo profundo, como nebulosas y cúmulos estelares, debido a la ausencia de interferencia de la luz lunar.

El origen del nombre "Luna del Ciervo"

La denominación tiene su origen en pueblos indígenas de Norteamérica, que asociaron esta luna llena con un fenómeno recurrente de la vida silvestre durante julio: el inicio del crecimiento de nuevas astas en los ciervos machos. Este proceso biológico marcaba un momento reconocible del calendario natural y, con el tiempo, dio nombre a la luna llena de ese mes.

El nombre no es el único que recibe este plenilunio. En algunas tradiciones también se le llama Luna del Trueno, por la frecuencia de tormentas de verano en esa época, mientras que en Alaska se conoce como Luna del Salmón, en coincidencia con la temporada de desove de esa especie.

Un cierre temporal para Júpiter

La fecha de la luna llena de julio coincidirá, además, con un evento planetario: Júpiter llegará a su conjunción solar, es decir, quedará demasiado cerca del Sol desde la perspectiva terrestre, por lo que no podrá observarse a simple vista durante varias semanas.

Asimismo, esta será la última luna llena antes del eclipse lunar previsto para el 27 de agosto.