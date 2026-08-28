¿Cuándo será el próximo eclipse visible en Guatemala y qué tipo será?

La alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra puede generar algunos de los fenómenos astronómicos más llamativos, como los eclipses lunares y solares, que atraen a miles de amantes de la astronomía.

Guatemala fue testigo, el pasado 27 de agosto, del cierre del calendario de eclipses del 2026, cuando la Luna transformó su brillo habitual y se tiñó de un tono anaranjado en el 93% de la superficie de su cara visible. A cuatro meses del cambio de año, surge la duda: ¿cuál será el próximo eclipse que podrá observarse en Guatemala?

El 2027 representa un gran año para la astronomía, pues llegará uno de los eclipses solares totales más largos del siglo XXI. Sin embargo, este no será visible en Guatemala ni en gran parte del planeta. Será uno de los cinco eclipses que se registrarán ese año, de los cuales tres serán lunares.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) sitúa como segundo eclipse del año un eclipse lunar penumbral que tendrá a América, Europa, África, Asia y Australia occidental entre las regiones desde donde podrá observarse.

Este eclipse lunar penumbral llegará el 20 de febrero del 2027, pero Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, explicó a Prensa Libre que no puede apreciarse a simple vista, es decir, no es detectable por el ojo humano.

Para entenderlo, un eclipse penumbral se produce cuando la Luna atraviesa la penumbra de la Tierra, la tenue parte exterior de su sombra, lo que provoca que el satélite natural se atenúe tan poco que puede ser difícil percibir el cambio, destaca la NASA.

Este evento es tan poco perceptible que, si no se sabe que está ocurriendo, podría pasar inadvertido. Castro resalta que este tipo de eclipse no oscurece la Luna lo suficiente, como ocurre con uno parcial o total, por lo que el cambio no es perceptible.

Según su experiencia, en ocasiones ni siquiera con un telescopio llega a notarse. Por ello, Castro destacó que en el 2027 no se verá ninguno, ya que los tres eclipses lunares serán penumbrales. En cuanto a los solares, tampoco se observarán, pues Guatemala no estará entre las regiones desde donde serán visibles estos eventos.

El próximo eclipse que sí podrá apreciarse de forma parcial llegará el 12 de enero del 2028. Según Castro, la Luna entrará en la umbra solo en una pequeña parte, lo que oscurecerá aproximadamente el 6% de su superficie.

El 6 de julio del 2028 habrá otro eclipse parcial de Luna, durante el cual se oscurecerá un 39%. Además, un eclipse solar parcial podrá observarse, también en baja escala, el 26 de enero del 2028.

Castro recalca que el eclipse del pasado 27 de agosto fue uno de los más visibles y que los guatemaltecos deberán esperar hasta el 2029, cuando habrá dos eclipses totales de Luna y un eclipse solar parcial.