Uno de los eclipses solares totales más largos del siglo XXI llegará en 2027: fecha, dónde se verá y cuándo Guatemala podría observar uno similar

La alineación del Sol, la Luna y la Tierra regalará al mundo uno de los eclipses solares totales más largos del siglo XXI en 2027, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol, bloquee su luz y oscurezca parte de la superficie terrestre.

Los eclipses solares totales son fenómenos poco frecuentes. Sin embargo, el mundo será testigo de uno que superará los seis minutos de duración.

El fenómeno está marcado en el calendario astronómico como el eclipse solar total número 17 del siglo XXI, contemplado desde 2001 hasta 2027, y tendrá una duración similar al ocurrido en 2009, que, según la agencia, duró más de seis minutos.

Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, comparte que un eclipse con una totalidad superior a los seis minutos es un fenómeno sumamente raro en la mecánica celeste contemporánea.

Detalla que el eclipse del 2 de agosto de 2027 será el más largo en tierra firme de todo el siglo XXI. Castro explicó que la diferencia de duración se debe a distintos factores, entre ellos, la distancia entre la Tierra y la Luna, la distancia entre la Tierra y el Sol, la velocidad de la sombra, la rotación y curvatura de la Tierra y la posición del observador.

Es decir, los eclipses no duran el mismo tiempo debido a que estos tres astros están en movimiento constante y las distancias entre ellos cambian, por lo que la duración de este fenómeno puede variar.

También influye el lugar desde donde se observa el eclipse, ya que la sombra de la Luna se desplaza sobre la superficie terrestre. Quienes se encuentran cerca del centro de la trayectoria pueden experimentar una totalidad más prolongada, mientras que en los extremos puede durar menos tiempo.

El esperado eclipse solar total, durante el cual la Luna volverá a cubrir completamente el Sol, tendrá una fase de totalidad máxima de 6 minutos y 22 segundos, destaca Castro, mientras que la proyección de la NASA indica que sería de 6 minutos y 23 segundos.

El Instituto Geográfico Nacional detalla que el fenómeno iniciará en el océano Atlántico, tras lo cual cruzará el estrecho de Gibraltar, seguirá por la costa norteafricana hasta adentrarse en Egipto, cruzará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, para terminar en el océano Índico.

El eclipse, que podrá disfrutarse principalmente en Luxor, Egipto, también será visible de forma parcial en otras zonas de África, Europa, Medio Oriente y el oeste y sur de Asia, según la agencia.

Edgar Castro detalla que un eclipse solar total similar al del 2 de agosto de 2027 podrá observarse en Guatemala el 13 de junio de 2132 y tendrá una duración de 6 minutos y 40 segundos. El mejor lugar para observarlo será Escuintla, en la costa sur.