Apple lanza los chips M6 y M5 Ultra: qué novedades traen y cómo mejoran el rendimiento de IA

Tecnología

Apple lanza los chips M6 y M5 Ultra: qué novedades traen y cómo mejoran el rendimiento de IA

Apple anunció nuevos procesadores para el Mac mini y el Mac Studio, que ofrecen mayor rendimiento y capacidades de IA.

y

|

time-clock

Apple Samsung iphone 18

Apple tendrá un evento en septiembre donde también presentará la nueva línea iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, los relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 . (Foto Prensa Libre: EFE)

Apple anunció el lanzamiento de sus nuevos procesadores M6 y M5 Ultra, potentes chips que son el nuevo motor de sus ordenadores de sobremesa: el Mac mini y el Mac Studio, respectivamente.

Tras el anuncio del martes 25 de agosto, la compañía destacó que el nuevo Mac mini llegará al mercado impulsado por los chips M6 y M5 Pro, los cuales ofrecen, según Apple, un salto masivo en rendimiento y capacidad para la inteligencia artificial (IA).

El chip M6 marca un avance histórico para la empresa, al ser su primer procesador desarrollado con tecnología de 2 nanómetros.

Gracias a esta arquitectura, que integra una unidad central de procesamiento (CPU) de 12 núcleos, un procesador gráfico (GPU) de 12 núcleos y un motor neuronal dual de 16 núcleos, el Mac mini con M6 es capaz de ofrecer un rendimiento de IA hasta cuatro veces más rápido en comparación con la generación anterior, que operaba con el chip M4, de acuerdo con Apple.

LECTURAS RELACIONADAS

El 72 % de los empleadores en Estados Unidos tiene dificultades para encontrar trabajadores con habilidades digitales, mientras que casi tres de cada cuatro empleados señalan que necesitan más formación en el área, según datos de Amazon Web Services (AWS) y Gallup. EFE/ Ángel Colmenares/ ARCHIVO

Programa gratuito en Miami busca reducir la brecha de talento en IA

chevron-right
Día Mundial del Gamer y del Videojuego: cuándo se celebra y cuál es el origen

Día Mundial del Gamer y del Videojuego: cuándo se celebra y cuál es el origen

chevron-right

Por su parte, el M5 Ultra, diseñado para profesionales, es el chip más potente creado por la compañía. Este avanzado procesador dota al Mac Studio de hasta 36 núcleos de CPU y 80 núcleos de GPU.

Según la compañía, permite a cineastas, investigadores y desarrolladores ejecutar enormes modelos de lenguaje (LLM) de IA directamente en el dispositivo, de forma privada y sin depender de servicios en la nube.

En cuanto al software, los nuevos sistemas operarán con el próximo sistema operativo macOS 27 Golden Gate. La actualización incluye la plataforma Apple Intelligence y Siri AI.

Según la información proporcionada por la compañía, ambos sistemas informáticos ya se pueden reservar y estarán disponibles en tiendas físicas de Estados Unidos desde el próximo 22 de septiembre.

El precio de salida del Mac mini con M6 se sitúa en US$899, mientras que el Mac Studio parte de US$2,499.

Apple precisó que la demandada opción de 512 gigabytes de memoria unificada para el Mac Studio estará disponible a finales de octubre.

Se esperan más anuncios de Apple en su evento de septiembre, cuando presentará la nueva línea iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, los relojes inteligentes Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4 y, posiblemente, el primer iPhone plegable de la compañía.

Este será el primer evento liderado por John Ternus, quien asumirá el 1 de septiembre el imperio financiero consolidado por Tim Cook en Apple.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Apple Inteligencia artificial Mac Tecnología 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM