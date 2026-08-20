Día Mundial del Gamer y del Videojuego: cuándo se celebra y cuál es el origen

El Día Mundial del Videojuego, también conocido como Día del Gamer, se celebra cada 29 de agosto para reconocer a los aficionados que disfrutan de esta forma de entretenimiento, considerada “el rey del ocio digital”.

La celebración se estableció en el 2008 por iniciativa de varias revistas y publicaciones especializadas en videojuegos, que acordaron instaurar un día para reconocer la relevancia social y cultural de los juegos digitales.

Se cree que la fecha estaría relacionada con la invención del primer videojuego. Sin embargo, en los registros de ese acontecimiento figuran también otras fechas de octubre y enero.

Lo cierto es que la popularidad de esta forma de entretenimiento sigue en aumento y hoy se estima que hay más de 3.6 mil millones de jugadores activos en todo el planeta, según estimaciones de la consultora Newzoo citadas por EFE.

La cifra implica que, en la práctica, casi la mitad de la población del planeta disfruta de los videojuegos en alguna de sus modalidades.

En Guatemala también persiste el interés por los juegos en móviles, consolas y computadoras y, según datos del 2025 proporcionados por Rodrigo Lazo, director del Festival Gamer, hay más de 6 millones de jugadores en el país, con mayor presencia en los departamentos de Guatemala, Petén, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Escuintla.

Un reportaje de EFE sitúa los inicios de los videojuegos en 1958, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, Estados Unidos, donde el físico William Higinbotham, responsable de diseñar las muestras para las jornadas anuales de puertas abiertas del centro, notó que los visitantes mostraban poco interés por las exposiciones estáticas.

“Para remediarlo, conectó un ordenador analógico Donner Model 30 a un osciloscopio que hacía las veces de pantalla gráfica. El resultado fue Tennis for Two, un pionero simulador donde dos oponentes controlaban una bola virtual que cruzaba una red dibujada con líneas de un color verde brillante”, señala la publicación.

Sin embargo, el dispositivo se desmontó poco tiempo después y permaneció en el olvido durante décadas.

En 1962, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), un equipo de jóvenes programadores liderado por Steve Russell dio vida a Spacewar utilizando el ordenador PDP-1.

Este software ofrecía una novedad histórica: permitía que dos personas se enfrentaran en un duelo espacial dentro de un entorno virtual condicionado por la simulación de la fuerza de gravedad. El juego se distribuyó de forma gratuita entre las pocas universidades que contaban con terminales compatibles y se convirtió rápidamente en el gran secreto de la incipiente subcultura informática de la época.

A finales de la década de 1960, Ralph Baer, un ingeniero alemán afincado en Estados Unidos, diseñó la Brown Box (Caja Marrón), un prototipo capaz de conectarse a un aparato de televisión convencional para disputar partidas de tenis de mesa, damas o tiro al blanco.

Con el pasar del tiempo, los videojuegos han ido evolucionando con nuevos escenarios e historias más apegados a la realidad. (Foto Prensa Libre: EFE/ Pol Lloberas Cardona)

Su invento dio origen en 1972 a la Magnavox Odyssey, considerada la primera videoconsola comercial de la historia. Ese mismo año, el emprendedor Nolan Bushnell fundó Atari y lanzó ‘Pong’ en formato de máquina recreativa arcade, que pronto llegó a los hogares.

Con el paso de las décadas, los videojuegos han evolucionado, con mejoras en la calidad de la imagen, la movilidad, las historias y los escenarios, que dan vida a nuevos mundos entre la realidad y la fantasía.

Además, se han convertido en un recurso pedagógico y de salud de gran utilidad. “Desde aplicaciones de entrenamiento virtual para cirujanos hasta entornos interactivos implementados en las escuelas para la enseñanza de historia, programación o idiomas, la gamificación ha demostrado su eficacia para incentivar la motivación y la asimilación de conocimientos”, detalla EFE.

Por eso, cada 29 de agosto, el Día Internacional del Gamer reconoce una forma de arte y tecnología que ha transformado la manera de relacionarse, comunicarse y narrar historias.