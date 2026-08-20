La noche del demonio: de qué trata Insidious 6, la nueva película de terror que llega a los cines de Guatemala

La espera terminó. Insidious: Fuera del Más Allá, la película de terror que llegó a Guatemala con el título de La noche del demonio: Están entre nosotros, celebra su preestreno la noche de este jueves 20 de agosto del 2026 en las salas de cine y se estrenará oficialmente el viernes 21.

La producción, dirigida por Jacob Chase, asegura ser “la más aterradora” de la saga Insidious, cuya primera película se estrenó en el 2010.

La historia sigue a Gema, interpretada por Amelia Eve, una joven madre que descubre que posee el don de viajar al purgatorio y arrastrar de vuelta al mundo de los vivos a las aterradoras entidades que habitan en él.

"Cuando algo maligno va tras ella, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo entra en El Más Allá, sino que puede traer lo que vive allí de vuelta al mundo real. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo", señala la sinopsis.

La llegada de un nuevo villano cambia por completo las reglas marcadas hasta ahora: “Cuando la audiencia conozca a este nuevo antagonista, (verán que se trata de) algo totalmente nuevo. No había experimentado nada parecido, se me ha puesto incluso la piel de gallina solo de pensarlo. Nunca había visto un antagonista como él”, afirma la protagonista EFE.

Por su parte, el director cuenta que implementó nuevas formas de enganchar y asustar a la audiencia en esta producción.

“La idea de que el Más Allá, por primera vez, salga a nuestro mundo y que los demonios puedan encontrarse con nosotros aquí es lo que me entusiasmó, de tener tipos de sustos completamente nuevos en esta película”, explica Chase.

La película tiene clasificación B15 y está dirigida a personas mayores de 15 años.

La noche del demonio: Están entre nosotros es la sexta entrega de la saga Insidious, que ha lanzado cinco películas desde el 2010:

Insidious (2010)

Insidious: Capítulo 2 (2013)

Insidious: Capítulo 3 (2015)

Insidious: La última llave (2018)

Insidious: La puerta roja (2023)

“Una madre regresa a su casa de la infancia. Pronto descubre que posee el don de cruzar al Más Allá, una habilidad peligrosa que amenaza con liberar demonios en el mundo real de forma permanente”, indica la sinopsis de la nueva película.

Los cines de Guatemala, como Cinépolis y Cinemark, ofrecen funciones para el preestreno de La noche del demonio: Están entre nosotros este jueves 20 de agosto, a las 18, 19 y 21 horas, según el cine y la ubicación.

Las funciones continuarán en su horario normal el viernes 21 de agosto, cuando se celebra el estreno mundial.