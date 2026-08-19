Universidad del Perreo: Wisin abrirá institución dedicada al estudio y difusión del reguetón

Con cursos sobre Historia del Reguetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow, próximamente abrirá la “Universidad del Perreo”, una iniciativa de Wisin, cantante puertorriqueño que durante más de 30 años ha destacado en este género musical.

Por medio de sus redes sociales, el artista, cuyo nombre real es Juan Luis Morera Luna, informó que la institución estará dedicada al estudio, preservación y difusión de la historia del reguetón y de la cultura urbana.

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, señaló en un comunicado.

Agregó que considera una responsabilidad personal enaltecer la cultura del reguetón y proteger su legado, con la misión de darle a este género “el rigor y el lugar de respeto que se merece”.

“Con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra industria: Universidad el Perreo (UDP)”, indicó.

Con el lema “El ritmo es el currículum. La calle es el campus”, la institución ya cuenta con una página web oficial, donde señala que será la primera vez en la historia de la educación superior que “una institución de excelencia académica dedica su misión al estudio, la preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica”.

Según el sitio, la universidad abrirá sus puertas a principios de septiembre del 2026 en Cayey, Puerto Rico, y contará con programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo.

Además, tiene habilitado un espacio de “solicitud de preadmisión”, donde los interesados pueden agregar sus datos para comenzar el proceso.

“No dejes que te cuente cómo era, ven y aprende con los que cimentaron esto. Regístrate hoy en la Universidad del Perreo y sé parte de la próxima generación de leyendas”, dice Wisin en un video publicado en Instagram.