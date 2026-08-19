“No siempre es bonito”: Céline Dion habla del síndrome de persona rígida que la alejó de los escenarios durante años

Entre pesas, una barra de ballet y un piano, la cantante canadiense Céline Dion se prepara para regresar a los escenarios, luego de enfrentar el “síndrome de persona rígida”, que afectó su vida personal y su carrera.

En una entrevista con Harper’s Bazaar, la artista se refirió a la rara afección neurológica que durante algunos años la alejó de los reflectores y explicó cómo se alista para retomar su carrera el próximo mes.

“Ha pasado tanto tiempo; me gustaría ofrecerles algo para demostrarles cuánto los he extrañado”, expresó la cantante de 58 años sobre el reencuentro que tendrá con su público en septiembre del 2026, cuando presentará una residencia de cinco semanas en París.

Dion fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida en el 2022, una condición autoinmune que le provocó rigidez muscular severa y episodios de dolor intenso. Incluso, hubo días en los que no pudo caminar.

Los síntomas comenzaron 17 años atrás, pero la afección progresó hasta que recibió el diagnóstico formal en el 2022, lo que la obligó a cancelar conciertos y suspender una gira completa programada para el 2023.

En el 2024 se estrenó el documental I Am: Céline, que mostró la realidad que enfrentaba la artista, incluidos episodios de dolor que en ocasiones le impedían moverse o comunicarse.

Ese mismo año, la fundación de Dion destinó dos millones de dólares a la investigación de trastornos neurológicos autoinmunes, con el propósito de apoyar la búsqueda de tratamientos aprobados.

“Es una afección progresiva. No me gusta decir ‘enfermedad’”, comentó la artista.

Actualmente, Céline Dion se encuentra en recuperación. Su equipo médico implementó un tratamiento que abarca medicación, fisioterapia, terapia vocal e inmunoterapia.

Como parte de la rehabilitación, tiene sesiones de pilates de 90 minutos tres veces por semana y clases de ballet los otros dos días, lo cual le ha permitido ganar flexibilidad.

“Soy honesta, y no siempre es bonito. A veces son cosas felices, a veces son tristes, pero así es la vida”, dijo la artista sobre las experiencias que le ha tocado vivir.

Aunque por mucho tiempo intentó evitar que su realidad saliera a la luz, aseguró que ahora ha sentido la necesidad de explicar a sus seguidores el motivo de las cancelaciones.

“Pagaron las entradas. Compraron mis discos. Me dieron ese privilegio. Así que lo mínimo que puedo hacer es decirles que estoy viva”, afirmó.

Ahora está lista para volver a los escenarios. Tras el anuncio de los conciertos en París en septiembre del 2026, las entradas se agotaron rápidamente, por lo que tuvo que programar nuevas fechas para mayo del 2027.

“Este año, estoy recibiendo el mejor regalo de cumpleaños de mi vida. Tengo la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes”, publicó Dion en su cuenta de Instagram en marzo pasado, con motivo de su cumpleaños número 58.

La primera parte de la residencia en París será del 12 de septiembre al 17 de octubre del 2026, con 16 conciertos. La segunda parte tendrá lugar del 8 al 29 de mayo del 2027, con otros 10 conciertos.