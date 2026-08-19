Qué conciertos habrá este fin de semana en el Conservatorio Nacional de Música

Este fin de semana, la música clásica se apoderará de la Sala de Conciertos del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, con dos presentaciones especiales de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN) y Guateorquesta.

La primera presentación será este viernes 21 de agosto del 2026, a las 19.30 horas. La OSN presentará su XI Concierto de Temporada Oficial, Melodías de la luz y la sombra.

El repertorio, dirigido por la maestra venezolana Elisa Vegas, como directora invitada, y con la participación del violonchelista Kenneth Vázquez como solista, incluirá la obertura de La flauta mágica, de Mozart; el Concierto para violonchelo y orquesta en la menor, de Schumann, y la Sinfonía n.º 3 en fa mayor, de Brahms.

“Acompáñanos en un viaje musical que va desde la genialidad de Mozart, pasando por el romanticismo íntimo de Schumann, hasta la majestuosidad sinfónica de Brahms”, invita la OSN en sus redes sociales.

La entrada tiene un valor de Q100 y puede adquirirse en las oficinas de la Orquesta Sinfónica, 3a. avenida 4-61, zona 1 de la capital.

La segunda presentación estará a cargo de Guateorquesta, el domingo 23 de agosto, a las 15 horas, en el Auditorio del Conservatorio Nacional de Música.

El concierto celebra el cuarto aniversario de la agrupación y contará con invitados especiales que se sumarán a la velada.

La entrada a la presentación de Guateorquesta es una donación voluntaria, por lo que la agrupación invita a asistir con familiares y amigos para disfrutar de su música.

Guateorquesta fue fundada en el 2022 con el propósito de interpretar música nacional y música popular selecta orquestal.

Fechas

Viernes 21 de agosto del 2026: Orquesta Sinfónica Nacional

Domingo 23 de agosto del 2026: Guateorquesta

Hora

19.30 y 15 horas, respectivamente

Lugar

Conservatorio Nacional de Música, 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la capital

Entrada

Orquesta Sinfónica Nacional: Q100

GuateOrquesta: donación voluntaria

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