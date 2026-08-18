Karaoke en Guatemala: lugares, precios y horarios para ir a cantar

Cantar no es solo para profesionales, sino también para los fanáticos de la música y la diversión que buscan pasar momentos agradables con la familia o los amigos.

Para eso está el karaoke, una forma de entretenimiento que durante décadas ha ofrecido pistas musicales para que las personas canten sus temas favoritos.

En los últimos años, su popularidad ha crecido y ha motivado la apertura de espacios dedicados a esta práctica, que algunos incluso consideran una “terapia”, pues permite expresar sentimientos a través de la música y desahogarse.

Estos son algunos lugares en Guatemala que ofrecen karaoke para disfrutar.

Canta y no llores

Inspirado en las cabinas de karaoke de Asia, hace cuatro años llegó a Guatemala un sitio de entretenimiento enfocado en esta actividad: Canta y no llores.

“La idea comenzó con salas privadas de karaoke, desde dos hasta 16 personas. Actualmente contamos con cinco salas privadas y, este año, en el 2026, ampliamos el espacio con una sala de despecho en la parte de atrás”, cuenta Alejandro Alegría, gerente de operaciones.

Las salas privadas ofrecen un espacio exclusivo para compartir con la familia o los amigos, mientras que la nueva sala de despecho es un lugar abierto a todo público para compartir con otros el gusto por cantar.

“Todo va bajo el concepto del despecho, de desestresarse un poco y venir a sacar lo que uno trae, sin importar si sabe o no sabe cantar. Las salas son totalmente privadas y no se escucha lo que canta la otra sala”, agrega.

Canta y no llores es considerado “el secreto mejor guardado de Majadas Once”, pues se encuentra tras la fachada del restaurante Smash Shack, en el centro comercial Majadas Once, el cual ofrece hamburguesas, alitas, boneless y pizzas que pueden consumirse en las salas de karaoke.

“Venir aquí es salir de lo normal, de las discotecas comunes. Es un espacio donde se puede convivir con amigos y familiares, celebrar actividades o festejos. Es una experiencia muy bonita; con bebidas y todo, las personas encuentran el gusto por cantar canciones del pasado y del presente, se desestresan y la pasan bien”, concluye Alegría.

Dirección: Centro comercial Majadas 11, local 222, segundo nivel, zona 11 de la Ciudad de Guatemala

Centro comercial Majadas 11, local 222, segundo nivel, zona 11 de la Ciudad de Guatemala Horario general: Martes y miércoles de 14 a 21 horas; jueves de 14 a 22 horas; viernes y sábado de 14 a 24 horas, y domingo de 14 a 20 horas. Lunes cerrado

Martes y miércoles de 14 a 21 horas; jueves de 14 a 22 horas; viernes y sábado de 14 a 24 horas, y domingo de 14 a 20 horas. Lunes cerrado Precios de karaoke: Q60 por persona en sala privada y Q130 consumibles en sala de despecho

Q60 por persona en sala privada y Q130 consumibles en sala de despecho Precios del menú: Alrededor de Q89

Alrededor de Q89 Redes sociales: @cantaynolloresgt

Canta y no llores es un lugar especializado en karaoke, con salas privados y su nueva sala de despecho. (Foto Prensa Libre: Cortesía Canta y no llores)

El Cantarito

¡Lotería! Este juego tradicional de feria inspiró la idea de El Cantarito, un restaurante familiar ubicado en San Cristóbal Verapaz que también abre los micrófonos para cantar karaoke.

“El karaoke inició desde el primer día que abrimos, hace más de cinco años. Con mi familia siempre nos ha gustado la música y cantar, así que me arriesgué a incluirlo en el restaurante y a la gente le ha gustado. Somos el único lugar de San Cristóbal Verapaz que tiene karaoke disponible”, cuenta Jossué Santiago, propietario del lugar.

El menú del restaurante incluye burritos, tacos y otros platillos y bebidas de la gastronomía mexicana.

“Los principales platillos son los tacos. Se mueven mucho los tacos de birria y los tacos al pastor. También ofrecemos cantaritos, una bebida mexicana que se ha convertido en ‘la bebida de la casa’, por ser la favorita de nuestros clientes”, agrega.

El jueves es el día oficial del karaoke; sin embargo, los micrófonos están disponibles todos los días, a solicitud de los clientes.

“Prácticamente el karaoke está disponible todos los días que abrimos. No tiene costo adicional y a veces damos bebidas de cortesía para animar a las personas a cantar. La música es a elección del cliente, solo cuidamos que la letra no sea ofensiva, porque es un concepto familiar”, cuenta Santiago.

Como el concepto de El Cantarito surgió de la lotería, los clientes pueden disfrutar de esta forma de entretenimiento como un juego de mesa. Solo deben solicitarlo para aumentar la diversión durante su estadía.

Dirección: 1a. calle, zona 4, barrio San Felipe, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz

1a. calle, zona 4, barrio San Felipe, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz Horario general: Martes a domingo de 15 a 21 horas

Martes a domingo de 15 a 21 horas Karaoke: Jueves, especialmente, o cualquier otro día que los clientes lo soliciten

Jueves, especialmente, o cualquier otro día que los clientes lo soliciten Precios del menú: Q25 a Q40

Q25 a Q40 Redes sociales: @el_cantarito_gt

En San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, se encuentra El Cantarito, un lugar con tacos y karaoke. (Foto Prensa Libre: Cortesía El Cantarito)

Cultura 10

Con un concepto inspirado en la cultura y el futbol, el 15 de septiembre del 2023 nació Cultura 10, un restaurante con karaoke, actividades culturales y entretenimiento deportivo.

“La idea siempre fue hacerlo más familiar, un lugar para llegar a cantar y no solo a tomar. El ‘10’ hace referencia al fútbol y a la excelencia. La parte de cultura se relaciona con el deporte, el canto y otras actividades. También somos parte del proyecto Poporopo, por eso mezclamos un poco estas cosas”, explica el gerente Rolando Madrid.

Cultura 10 se ha convertido en un escenario para cantar karaoke, celebrar conversatorios, presentaciones de libros, conciertos, noches de baile y talleres, así como en centro de reuniones para diferentes grupos y actividades.

“La dinámica es distinta a la de otros karaokes, con mucho profesionalismo y animación muy agradable. El show de karaoke lo realiza Karaoke Fun, una empresa que tiene alrededor de 12 años de trabajar en este tipo de actividades”, cuenta.

Su menú incluye desde entradas, como carpacho y hummus, hasta cortes de carne, como arrachera y puyazo.

“Es un lugar muy seguro y con parqueo amplio y gratuito. Es un ambiente tranquilo y muy agradable: se puede ver fútbol y se puede cantar. A veces, cuando hay un buen partido en la noche y también hay karaoke, hace que la experiencia sea muy agradable”, concluye Madrid.

Dirección: Plaza Real Asunción, local 19, primer nivel, zona 5 de la ciudad de Guatemala

Plaza Real Asunción, local 19, primer nivel, zona 5 de la ciudad de Guatemala Horario general: Martes a sábado de 12 a 01 horas del día siguiente; domingo de 12 a 20 horas y lunes de 12 a 21 horas

Martes a sábado de 12 a 01 horas del día siguiente; domingo de 12 a 20 horas y lunes de 12 a 21 horas Karaoke: Jueves, viernes y sábado a partir de las 20.30 horas

Jueves, viernes y sábado a partir de las 20.30 horas Precios del menú: Q40 a Q135

Q40 a Q135 Redes sociales: @cultura10.gt