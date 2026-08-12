Escenario
Noche de Leyendas en Antigua Guatemala: fechas, horarios y precios de los recorridos por el cementerio
Las leyendas clásicas y otros relatos de la tradición oral guatemalteca cobrarán vida en el Cementerio San Lázaro, en Antigua Guatemala.
El recorrido por el cementerio permite encontrarse con personajes de las leyendas guatemaltecas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Narraciones del Sereno / Luis Fernando Cuevas)
Las tradicionales Leyendas de Guatemala llegarán al Cementerio San Lázaro, en La Antigua Guatemala, en un recorrido de historia, cultura y las místicas narraciones del Sereno que darán vida a la Noche de Leyendas: Espantos y Aparecidos.
Al llegar, los visitantes serán recibidos por el sepulturero, quien los llevará por el camposanto para conocer cada una de las historias y encontrarse cara a cara con los protagonistas.
“No es una celebración de Halloween, sino una conmemoración de los Santos Difuntos. Es una forma de rendir homenaje a todos los abuelos que ya trascendieron a otra vida y decirles: las leyendas que ustedes les contaron a sus hijos y a sus nietos aquí están; disfrútenlas ustedes también”, explica Cicely Sánchez, directora y productora de Narraciones del Nazareno.
Desde las clásicas leyendas de la Llorona, la Siguanaba, la Tatuana, el Sombrerón y los Penitentes hasta las historias de personajes históricos como Doña Beatriz de la Cueva y Fray Enrique de River, la Noche de Leyendas abre las puertas a la cultura y tradición oral guatemalteca.
“Es un evento meramente cultural. Mi objetivo es que todos conozcan la historia y las leyendas. Recuerdo que cuando era niña, mi abuela se sentaba a contarnos leyendas, especialmente cuando se iba la luz. Era muy bonito escucharla; uno se transportaba a esos tiempos. ¿Por qué no transmitir eso también a los niños de ahora?”, cuenta Sánchez.
La Noche de Leyendas: Espantos y Aparecidos se presenta desde hace 13 años y pone en escena a un elenco de 25 actores profesionales que dan vida a las diferentes historias y personajes.
“Cuidamos la personificación de cada personaje tal como era. Por ejemplo, muchas veces caracterizan al Sombrerón como mariachi con grandes bigotes, pero el Sombrerón no era así: era un carbonero del tiempo de la colonia. Cada personaje se trabaja con ese enfoque cultural y educativo”, explica la directora.
Este año, la Noche de Leyendas: Espantos y Aparecidos tendrá lugar los sábados y domingos, del 16 de octubre al 14 de noviembre, con siete recorridos diarios, desde las 18 horas hasta la medianoche.
La actividad está dirigida a todo público y los boletos pueden adquirirse, por un valor de Q70 por persona, comunicándose al teléfono 3010-4655.
“Ese es nuestro objetivo principal: fomentar la cultura, las leyendas y las narraciones de los abuelos”, concluye.
Fechas
16, 17, 23 y 24 de octubre; 6, 7, 13 y 14 de noviembre del 2026
Horarios
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 horas
Lugar
Cementerio San Lázaro, Antigua Guatemala, Sacatepéquez
Precio
Q70 por persona
Venta de entradas
A través del teléfono 3010-4655
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