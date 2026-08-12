Noche de Leyendas en Antigua Guatemala: fechas, horarios y precios de los recorridos por el cementerio

Las tradicionales Leyendas de Guatemala llegarán al Cementerio San Lázaro, en La Antigua Guatemala, en un recorrido de historia, cultura y las místicas narraciones del Sereno que darán vida a la Noche de Leyendas: Espantos y Aparecidos.

Al llegar, los visitantes serán recibidos por el sepulturero, quien los llevará por el camposanto para conocer cada una de las historias y encontrarse cara a cara con los protagonistas.

“No es una celebración de Halloween, sino una conmemoración de los Santos Difuntos. Es una forma de rendir homenaje a todos los abuelos que ya trascendieron a otra vida y decirles: las leyendas que ustedes les contaron a sus hijos y a sus nietos aquí están; disfrútenlas ustedes también”, explica Cicely Sánchez, directora y productora de Narraciones del Nazareno.

Desde las clásicas leyendas de la Llorona, la Siguanaba, la Tatuana, el Sombrerón y los Penitentes hasta las historias de personajes históricos como Doña Beatriz de la Cueva y Fray Enrique de River, la Noche de Leyendas abre las puertas a la cultura y tradición oral guatemalteca.

“Es un evento meramente cultural. Mi objetivo es que todos conozcan la historia y las leyendas. Recuerdo que cuando era niña, mi abuela se sentaba a contarnos leyendas, especialmente cuando se iba la luz. Era muy bonito escucharla; uno se transportaba a esos tiempos. ¿Por qué no transmitir eso también a los niños de ahora?”, cuenta Sánchez.

La Noche de Leyendas: Espantos y Aparecidos se presenta desde hace 13 años y pone en escena a un elenco de 25 actores profesionales que dan vida a las diferentes historias y personajes.

“Cuidamos la personificación de cada personaje tal como era. Por ejemplo, muchas veces caracterizan al Sombrerón como mariachi con grandes bigotes, pero el Sombrerón no era así: era un carbonero del tiempo de la colonia. Cada personaje se trabaja con ese enfoque cultural y educativo”, explica la directora.

La Noche de Leyendas en Antigua Guatemala se presentará en octubre y noviembre del 2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía Narraciones del Sereno / Luis Fernando Cuevas)

Este año, la Noche de Leyendas: Espantos y Aparecidos tendrá lugar los sábados y domingos, del 16 de octubre al 14 de noviembre, con siete recorridos diarios, desde las 18 horas hasta la medianoche.

La actividad está dirigida a todo público y los boletos pueden adquirirse, por un valor de Q70 por persona, comunicándose al teléfono 3010-4655.

“Ese es nuestro objetivo principal: fomentar la cultura, las leyendas y las narraciones de los abuelos”, concluye.

Fechas

16, 17, 23 y 24 de octubre; 6, 7, 13 y 14 de noviembre del 2026

Horarios

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 horas

Lugar

Cementerio San Lázaro, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Precio

Q70 por persona

Venta de entradas

A través del teléfono 3010-4655

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