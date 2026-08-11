Shrek 2 llega con una experiencia inmersiva de gastronomía temática y decoración del Hombre de Jengibre

“La primera noche es del ogro” llegará a Cinecena, una experiencia que mezclará cine, comida temática, bebidas y sorpresas interactivas inspiradas en Shrek 2.

Este evento estrenará las cenas temáticas, que permitirán probar comida inspirada en Shrek, como el Wrap Medieval del Hada Madrina, así como bebidas que evocan una poción de amor.

Según señala su página, los comensales verán una película en pantalla grande mientras “un chef profesional le sirve una cena inspirada en cada escena”. Además, el ambiente se transformará con luces cálidas y un menú de cuento.

Según Cinecena, este es el primer proyecto de este tipo en la Ciudad de Guatemala que combina películas clásicas con una experiencia gastronómica inspirada en ellas, mediante una cena temática.

El evento contará con popcorn de bienvenida y un espacio para decorar galletas de jengibre. Para participar se necesita reservación.

Fecha

23 de agosto del 2026

Hora

Función: 17 horas

Apertura de puertas: 16.30 horas

Lugar

Blank Lotus Bar, zona 1

Precio

Q250 por persona (precio especial para el estreno)

Entrada

Se puede reservar a través de WhatsApp al +502 3777 5207 (cupo limitado)

La entrada incluye

Proyección de la película

Menú temático

Bebidas

Sorpresas interactivas

Menú de gastronomía temática

“¡Qué buena sopa!”: crema de champiñones

“Dos Wraps, sin mayonesa”: Wrap Medieval de pollo con papas fritas

Cóctel “Felices para siempre” (cóctel luminoso)

“¿Una taza de té antes del baile?”: té de frutos rojos

Decoración de Galletas de Jengibre

Margarita del Príncipe Encantador

Parqueo

Habrá estacionamiento en la calle frente al edificio por una tarifa de Q30.

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

Invitación a la proyección de Shrek 2 durante una evento temático gastronómicos. (Video Prensa Libre: cortesía CineCena Gt)