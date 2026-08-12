Luis Mi Sinfónico vuelve al Teatro Lux con los grandes éxitos de Luis Miguel

Con las voces de Said Palacios y Atalie Herrera vuelve Luis Mi Sinfónico, un concierto con los grandes éxitos de Luis Miguel, interpretados con orquesta y banda en vivo.

Bajo el título de Si nos dejan, una de las canciones más emblemáticas del artista puertorriqueño-mexicano, Luis Mi Sinfónico volverá a llenar el Teatro Lux de música, luces, romanticismo y talento guatemalteco.

“Acompáñanos a cantar a todo pulmón sus grandes éxitos con nuestra banda, orquesta del Centro de Perfeccionamiento para las Artes de Querido Arte y las voces de Said y Atalie Herrera en un concierto espectacular”, invitan los organizadores.

Con temas como La Bikina, Culpable o no, Contigo en la distancia, Inolvidable, La incondicional y Si nos dejan, que da título a la velada, el concierto rinde homenaje a “El Sol de México”.

La velada musical tendrá lugar el jueves 20 de agosto del 2026, a las 20 horas, en el Teatro Lux, 6a. avenida 11-02, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las entradas están disponibles en dos localidades: general, con un costo de Q175, y VIP central, a Q250. Pueden adquirirse a través del sitio web mallbi.com.

El concierto, impulsado por Querido Arte, se ha celebrado en ocasiones anteriores con lleno total, con el objetivo de recaudar fondos para la formación y promoción de nuevos talentos guatemaltecos.

Fecha

Jueves 20 de agosto del 2026

Hora

20 horas

Lugar

Teatro Lux, 6a. avenida 11-02, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

General: Q175

VIP central: Q250

Venta de entradas

Disponibles en mallbi.com

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