Escenario
Na’ik Madera y Las musas desconectadas 2026: Fecha, lugar, entradas y más detalles del concierto “Conscientes y mágicas”
El grupo guatemalteco Na’ik Madera ofrecerá un concierto especial en el país y compartirá escenario con Las musas desconectadas de El Salvador, quienes prometen una velada con el poder musical femenino.
Na’ik Madera es un grupo guatemalteco integrado por mujeres artistas. (Foto Prensa Libre: Cortesía Na’ik Madera)
Na’ik Madera es un grupo guatemalteco que se formó en el 2003 y durante sus más de dos décadas de trayectoria, la formación ha variado, pero ha conservado su esencia: integrado completamente por mujeres, quienes, a través de su música, buscan transmitir el sentir, pensar y actuar de la mujer con proyección alternativa, creativa y de propuesta.
El grupo nacional está integrado en la actualidad por Herbyn Galicia (cantautora, percusión, guitarra, marimba y acordeón), Heidy Gressi (cantautora, teclado, guitarra, violín y percusión), Cristha Quijivix (bajo, percusión y coros), Sofía Malin (batería y percusión), y Carmen Pérez (cantautora y percusión).
Con producciones como Expresión de mujer (2007), Equilibrio (2008), Chambeadoras (2010) y Paso a paso (2021), Na’ik Madera ha compartido su propuesta sonora en escenarios culturales de Guatemala y Centroamérica. Además, se han presentado en emblemáticos recintos de Argentina, Uruguay, Bélgica y Francia, entre otros.
Convencidas de difundir sus composiciones, las integrantes del grupo nacional promocionan Conscientes y mágicas, un concierto que ofrecerán en la capital y que contarán con el apoyo de Las musas desconectadas de El Salvador.
“Nos emociona anunciar este concierto junto a nuestras queridas amigas Las musas desconectadas desde El Salvador… Acompáñanos en esta noche mágica de música consciente”, indicó Na’ik Madera.
Andrea Ramírez (vocalista, violín y bombo), Memena Rivera (teclado, saxofón, flauta transversal y segunda voz), Aileen Vásquez (bajo y segunda voz), Cesia Ramírez (batería y tercera voz), y Marielos Montes (guitarra), integran Las musas desconectadas, un proyecto que surgió en el 2008 y que está conformado por mujeres artistas multidisciplinarias.
Conocidas por su inconfundible estilo batucada, Las musas desconectadas se han ganado un espacio en la escena internacional y continúan con la difusión de sus éxitos y enfocadas en distintos proyectos.
“Siempre tratamos de que nos identifiquen como somos: un proyecto consciente de las luchas a las que acompañamos y con el fin de empoderar a las mujeres", dijo Andrea Ramírez.
Fecha
Na’ik Madera y Las musas desconectadas ofrecerán el concierto Conscientes y mágicas, el sábado 15 de agosto del 2026.
Hora
El concierto está previsto para las 20 horas
Lugar
Trovajazz Vía 6, 3-55, zona 4.
Precios y localidades
- Q60 en preventa
- Q75 en la taquilla
Venta de entradas
Información y reservas al 2334-1241 / 2360-5392
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