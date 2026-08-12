Na’ik Madera y Las musas desconectadas 2026: Fecha, lugar, entradas y más detalles del concierto “Conscientes y mágicas”

Na’ik Madera es un grupo guatemalteco que se formó en el 2003 y durante sus más de dos décadas de trayectoria, la formación ha variado, pero ha conservado su esencia: integrado completamente por mujeres, quienes, a través de su música, buscan transmitir el sentir, pensar y actuar de la mujer con proyección alternativa, creativa y de propuesta.

El grupo nacional está integrado en la actualidad por Herbyn Galicia (cantautora, percusión, guitarra, marimba y acordeón), Heidy Gressi (cantautora, teclado, guitarra, violín y percusión), Cristha Quijivix (bajo, percusión y coros), Sofía Malin (batería y percusión), y Carmen Pérez (cantautora y percusión).

Con producciones como Expresión de mujer (2007), Equilibrio (2008), Chambeadoras (2010) y Paso a paso (2021), Na’ik Madera ha compartido su propuesta sonora en escenarios culturales de Guatemala y Centroamérica. Además, se han presentado en emblemáticos recintos de Argentina, Uruguay, Bélgica y Francia, entre otros.

Convencidas de difundir sus composiciones, las integrantes del grupo nacional promocionan Conscientes y mágicas, un concierto que ofrecerán en la capital y que contarán con el apoyo de Las musas desconectadas de El Salvador.

“Nos emociona anunciar este concierto junto a nuestras queridas amigas Las musas desconectadas desde El Salvador… Acompáñanos en esta noche mágica de música consciente”, indicó Na’ik Madera.

Andrea Ramírez (vocalista, violín y bombo), Memena Rivera (teclado, saxofón, flauta transversal y segunda voz), Aileen Vásquez (bajo y segunda voz), Cesia Ramírez (batería y tercera voz), y Marielos Montes (guitarra), integran Las musas desconectadas, un proyecto que surgió en el 2008 y que está conformado por mujeres artistas multidisciplinarias.

Conocidas por su inconfundible estilo batucada, Las musas desconectadas se han ganado un espacio en la escena internacional y continúan con la difusión de sus éxitos y enfocadas en distintos proyectos.

“Siempre tratamos de que nos identifiquen como somos: un proyecto consciente de las luchas a las que acompañamos y con el fin de empoderar a las mujeres", dijo Andrea Ramírez.

Fecha

Na’ik Madera y Las musas desconectadas ofrecerán el concierto Conscientes y mágicas, el sábado 15 de agosto del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas

Lugar

Trovajazz Vía 6, 3-55, zona 4.

Precios y localidades

Q60 en preventa

Q75 en la taquilla

Venta de entradas

Información y reservas al 2334-1241 / 2360-5392

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