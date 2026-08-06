Unos 200 músicos y cantantes interpretarán la “Messa da Requiem” de Giuseppe Verdi en dos conciertos de la OSN

La Messa da Requiem (Misa de Réquiem), obra de Giuseppe Verdi que la crítica ha calificado como "una ópera con traje de monje", reunirá a unos doscientos músicos y cantantes en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Considerada una de las obras corales e instrumentales más monumentales y conmovedoras de la historia de la música occidental, la partitura cobrará vida con la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala (OSN) y diversos coros del país.

"Más que una pieza litúrgica tradicional para la Iglesia, esta obra nació como un monumento público de admiración y duelo nacional tras la muerte de Alessandro Manzoni, en 1873, el escritor más querido de Italia y figura central del Risorgimento. Destrozado por la pérdida, Verdi decidió canalizar su dolor componiendo una misa de difuntos que se estrenó con un éxito rotundo en Milán, en el primer aniversario luctuoso del autor", describe el programa de la velada.

Las presentaciones se celebrarán el miércoles 12 y jueves 13 de agosto del 2026, a las 20 horas, en la Gran Sala "Efraín Recinos", del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, como parte de los conciertos IX y X de la Temporada Oficial 2026 de la OSN.

Bajo la dirección de Martín Corleto, las voces de los solistas Leslie Gonzáles (soprano), Dulce Paiz (contralto), Pedro Solís (tenor) y Edgar Muñoz (bajo barítono) se integrarán con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala y los siguientes coros:

Coro Nacional de Guatemala

Coro Nacional de Personas con Discapacidad "César Hernández"

Coro Lírico de Guatemala

Coro Sinfónico Externo

Los boletos tienen un costo de Q100 y Q150 y pueden adquirirse en las oficinas de la Orquesta Sinfónica Nacional, 3.ª avenida 4-61, zona 1 (ingreso por la 5.ª calle), de lunes a viernes, de 10 a 16 horas. El pago debe efectuarse en efectivo, según informaron los organizadores.

"El Réquiem de Verdi es una obra conmovedora, dramática y profundamente humana. Desde el estremecedor e icónico Dies irae hasta la íntima súplica del Libera me, vive una experiencia musical única donde la orquesta y el coro unen sus voces en un espectáculo sin precedentes", invita la OSN en sus redes sociales.

Fechas

Miércoles 12 y jueves 13 de agosto del 2026

Hora

20 horas

Lugar

Gran Sala "Efraín Recinos", del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entradas

Q100 y 150, disponibles en las oficinas de la OSN (3.ª avenida 4-61, zona 1).

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