Mocedades regresa a Guatemala: todos los detalles del concierto con Alex Fernández como invitado especial

Mocedades, la agrupación española con casi seis décadas de trayectoria, llegará a Guatemala para ofrecer una velada que unirá generaciones.

Con inolvidables canciones como Eres tú, Amor de hombre, Le llamaban loca, Adiós, amor y ¿Dónde estás, corazón?, entre muchas otras, Mocedades se presentará en uno de los escenarios más emblemáticos del país: el Teatro Nacional.

La cita es el viernes 21 de agosto del 2026, a las 20 horas, en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Las entradas están disponibles en las localidades de Platea, Balcón y Palco, con precios que van desde Q592 hasta Q1,192. Pueden adquirirse en el sitio ticketasa.gt.

"Una noche para reencontrarte con las canciones que han marcado generaciones. Mocedades llega a Guatemala con un espectáculo lleno de historia, emociones y los grandes éxitos que siguen viviendo en el corazón", anuncia Asa Promotions en sus redes sociales.

Además, el concierto contará con la participación del cantante mexicano Alex Fernández, hijo de Alejandro y nieto de Vicente Fernández, quien será el invitado especial y abrirá la presentación.

El concierto forma parte del Mocedades Tour 2026, gira que pasa por España, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Panamá, El Salvador y otros países de Latinoamérica.

Mocedades estuvo en Guatemala en marzo del 2023, cuando también ofreció un concierto en el Teatro Nacional.

Fecha

Viernes 21 de agosto del 2026

Hora

20 horas

Lugar

Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Entradas

Disponibles en ticketasa.gt

Balcón II y Palco: Q592

Balcón I y Palco: Q892

Platea: Q1,192

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