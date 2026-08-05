Bailarines de Italia, Suecia y Rusia ofrecerán una gala de ballet en Guatemala: fecha, precios y todos los detalles

Bailarines italianos, suecos y rusos llegarán a Guatemala para ofrecer un espectáculo especial: Éminence, Gala Internacional de Ballet, con una única presentación en el Teatro Nacional.

“Estamos trayendo a siete bailarines profesionales, élites de sus países, que se presentan tanto en Estados Unidos como en Europa. Tenemos bailarines italianos, suecos y la eminencia que es Maria Khoreva, la primera solista del Teatro Mariinski, en San Petersburgo, Rusia. Ella es una de las bailarinas más famosas y reconocidas del mundo que, a su corta edad, ha logrado tanto en su carrera”, cuenta Luciana Mishaan, encargada de producción de Studio 4.

No se tratará de una obra tradicional de ballet con una historia específica, sino de una combinación de diferentes piezas que van del ballet clásico al neoclásico y al contemporáneo.

“Es la primera vez que tenemos un talento de este calibre en Guatemala, una increíble oportunidad cultural que no se pueden perder”, agrega.

Éminence, Gala Internacional de Ballet tendrá lugar este sábado 8 de agosto, a las 19.30 horas, en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

El espectáculo durará unos 80 minutos y las puertas se abrirán a partir de las 18 horas para que los asistentes puedan disfrutar, previamente, de diferentes activaciones artísticas, como una intervención en vivo.

“Vamos a tener al artista Jorge Mazariegos haciendo una intervención artística en vivo. Va a estar pintando cuatro pares de zapatillas de punta utilizadas por la misma Maria Khoreva, que ella nos quiso donar para este proyecto. Es un evento muy elegante y queremos brindar una experiencia VIP desde el inicio”, cuenta Mishaan.

Las entradas están disponibles en eticket.gt y los precios van desde los Q370 hasta los Q1 mil, según la localidad.

“Es una experiencia cultural que usualmente se vive en los teatros más grandes de Nueva York y de Europa. Es la primera vez que se vive algo parecido en Guatemala y está justamente en el lugar más icónico culturalmente de nuestro país, que es el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Es algo que no se pueden perder, va a ser realmente una eminencia”, concluye.

Fecha

Sábado 8 de agosto del 2026

Hora

19.30 horas

Lugar

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precios

Platea delantera, primer nivel: Q1 mil (Q860 con descuento de banco)

Platea trasera, primer nivel: Q895 (Q767 con descuento de banco)

Balcón uno delantero, segundo nivel: Q580

Balcón uno trasero, segundo nivel: Q580

Balcón dos, tercer nivel: Q370

Entradas

Disponibles en eticket.gt

Código de vestimenta

Formal

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