La única sobreviviente de un accidente en helicóptero cuenta su historia en “Oasis de Fe”: los detalles del lanzamiento

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La única sobreviviente de un accidente en helicóptero cuenta su historia en “Oasis de Fe”: los detalles del lanzamiento

Maris García presentará "Oasis de Fe, el vuelo que me cambió la vida", el libro en el que narra su historia tras el accidente en helicóptero. Conozca cómo asistir al lanzamiento.

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La única sobreviviente de un accidente en helicóptero cuenta su historia en "Oasis de Fe": los detalles del lanzamiento

Maris García, al centro, invita a participar en el lanzamiento de su libro "Oasis de Fe", donde narra su historia tras sobrevivir a un accidente en helicóptero. (Foto Prensa Libre: Cortesía María Isabel García)

La guatemalteca María Isabel García, mejor conocida como Maris García, fue la única sobreviviente de un accidente en helicóptero en el que murieron su esposo, su hijo y unos amigos.

Cinco años después, tras permanecer varias semanas en coma, someterse a más de 30 cirugías y completar años de terapia, presenta su libro Oasis de Fe, el vuelo que me cambió la vida, en el que relata su historia y testimonio junto con su madre, quien, en medio del peor diagnóstico, siguió confiando en Dios.

"Falleció mi esposo, la pareja de amigos que venía, el piloto, el copiloto y perdí mi embarazo. Me quebré todo el cuerpo. No me daban probabilidades de sobrevivir, mucho menos de caminar", recuerda la autora.

En las más de 400 páginas y un centenar de fotografías, Maris García comparte sus dolorosos recuerdos, pero también cómo la ayuda de Dios la levantó de nuevo, tanto física como espiritualmente.

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"Ahora camino y tengo una vida normal. Escribí este libro sobre mi testimonio, que al final es mi diario y el diario de mi mamá de todo lo que vivimos en este proceso de recuperación, pero haciendo énfasis en el milagro de Dios", expresa.

El objetivo de la publicación es que, al compartir su historia, pueda ayudar a otras personas a fortalecer la fe y la esperanza en Dios, pues, según asegura, eso es lo que la ha ayudado a levantarse.

El lanzamiento de Oasis de Fe, el vuelo que me cambió la vida será el miércoles 19 de agosto del 2026, a las 18 horas, en Imgerge, Salón Las Visiones, cuarto nivel del Centro Comercial Oakland Mall, Diagonal 6, 13-01, zona 10, Ciudad de Guatemala.

La participación es gratuita, aunque el aforo es limitado, por lo que es necesario llenar el siguiente formulario para confirmar la asistencia: https://form.jotform.com/262094974433868

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Fecha

Miércoles 19 de agosto del 2026

Hora

18 horas

Lugar

Cuarto nivel del Centro Comercial Oakland Mall, Diagonal 6, 13-01, zona 10, Ciudad de Guatemala.

Participación

Gratuita. Confirmar asistencia en: https://form.jotform.com/262094974433868

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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