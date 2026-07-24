“12 hombres en pugna” vuelve a escena: fechas, horarios y entradas para la obra de teatro

¿Culpable o inocente? Quinta Columna vuelve a poner sobre la mesa o, mejor dicho, sobre las tablas, la gran pregunta que da vida a su aclamada obra de teatro 12 hombres en pugna.

Según la sinopsis, la historia sigue a once jurados que creen tener la respuesta, pero solo uno decide cuestionarla. Lo que sigue es un intenso duelo entre la razón, los prejuicios y la búsqueda de la verdad.

"Esta es la segunda temporada. 12 hombres en pugna habla de un caso muy fuerte: un chico que supuestamente mata a su padre. La historia gira en torno a un jurado que debe deliberar si el joven es culpable o inocente. Ya han escuchado el caso y ese es el momento en que se reúnen en una sala para decidir. Es la última decisión que van a tomar", cuenta la directora Elma Ramírez.

La obra se presentará del 31 de julio al 29 de agosto, los viernes a las 20.30 horas y los sábados a las 20 horas, en el Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano (IGA), Ruta 1, 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala.

Las entradas tienen un valor de Q250 para palco y Q300 para platea. Pueden adquirirse en https://bit.ly/12HombresEnPugnaTicketGT.

"El público siempre se queda maravillado con esta obra, no solo por la excelente actuación, sino también por el drama que los lleva al clímax de una manera tan bien alineada. Realmente es una obra muy bonita, porque va descubriendo lo interno de cada ser humano", agrega Ramírez.

Fecha

Viernes y sábados, del 31 de julio al 29 de agosto del 2026

Hora

Viernes a las 20.30 horas

Sábados a las 20 horas

Lugar

Teatro Dick Smith del IGA, Ruta 1, 4-05, zona 4, Ciudad de Guatemala.

Precio

Palco Q250

Platea Q300

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