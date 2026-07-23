Biblioteca infantil en el Centro Histórico: fecha, hora y lugar del evento gratuito

Una biblioteca infantil itinerante llegará este fin de semana a la Sexta Avenida de la zona 1, con el objetivo de acercar los libros a niños y familias por medio de actividades y juegos gratuitos que promueven la lectura y la imaginación.

La Biblioteca Abierta: Infancias Lectoras se instalará este sábado 25 de julio, a partir de las 11.30 horas, en la Sexta Avenida de la zona 1, frente al edificio del Teatro Lux, 6.ª avenida 11-02, zona 1, Ciudad de Guatemala.

La jornada contará con la participación del cuentacuentos guatemalteco Édgar Molina, conocido como "El Pollo", quien ofrecerá una sesión de narración oral y otras actividades para los niños.

"Un plan para leer juntos, imaginar y pasar un sábado diferente. Ven a leer, escuchar cuentos y encontrarte con nuevas historias en el corazón del Centro Histórico", invita el Centro Cultural de España en Guatemala por medio de sus redes sociales.

Fecha

Sábado 25 de julio del 2026

Hora

11.30 horas

Lugar

Frente al edificio del Teatro Lux, 6.ª avenida 11-02, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Entrada

Libre y gratuita.

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