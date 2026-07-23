Biblioteca infantil en el Centro Histórico: fecha, hora y lugar del evento gratuito

Salud y Familia

Biblioteca infantil en el Centro Histórico: fecha, hora y lugar del evento gratuito

Cuentacuentos, juegos y actividades gratuitas llegarán con la Biblioteca Infantil Itinerante a la Sexta Avenida de la zona 1.

|

time-clock

Biblioteca infantil en el Centro Histórico: fecha, hora y lugar del evento gratuito

Los niños podrán disfrutar de un espacio de cuentacuentos, liros, juegos y otras actividades. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Una biblioteca infantil itinerante llegará este fin de semana a la Sexta Avenida de la zona 1, con el objetivo de acercar los libros a niños y familias por medio de actividades y juegos gratuitos que promueven la lectura y la imaginación.

La Biblioteca Abierta: Infancias Lectoras se instalará este sábado 25 de julio, a partir de las 11.30 horas, en la Sexta Avenida de la zona 1, frente al edificio del Teatro Lux, 6.ª avenida 11-02, zona 1, Ciudad de Guatemala.

La jornada contará con la participación del cuentacuentos guatemalteco Édgar Molina, conocido como "El Pollo", quien ofrecerá una sesión de narración oral y otras actividades para los niños.

"Un plan para leer juntos, imaginar y pasar un sábado diferente. Ven a leer, escuchar cuentos y encontrarte con nuevas historias en el corazón del Centro Histórico", invita el Centro Cultural de España en Guatemala por medio de sus redes sociales.

LECTURAS RELACIONADAS

Curso de Vacaciones del Zoológico La Aurora: recorridos, interacción con animales y manualidades

Curso de Vacaciones del Zoológico La Aurora: recorridos, interacción con animales y manualidades

chevron-right
Concierto de fagot y piano protagoniza la próxima Noche de Música de Cámara con entrada libre

Concierto de fagot y piano protagoniza la próxima Noche de Música de Cámara con entrada libre

chevron-right

Fecha

Sábado 25 de julio del 2026

Hora

11.30 horas

Lugar

Frente al edificio del Teatro Lux, 6.ª avenida 11-02, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Entrada

Libre y gratuita.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

Biblioteca Cuentacuentos  Literatura infantil Qué hacer en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM