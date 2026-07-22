Salud y Familia
Curso de Vacaciones del Zoológico La Aurora: recorridos, interacción con animales y manualidades
El Zoológico La Aurora realizará la última semana de su “Curzoo de Vacaciones” para niños. Conozca el precio, las fechas y cómo inscribirse.
El Zoológico La Aurora ofrece un curso especial para niños con actividades al aire libre. (Foto Prensa Libre: Érick Avila)
Una semana de aprendizaje y diversión al aire libre ofrece el "Curzoo de Vacaciones" del Zoológico La Aurora, donde los niños pueden disfrutar de la naturaleza, aprender sobre los animales y hacer nuevos amigos.
“Tus pequeños exploradores pasarán días inolvidables aprendiendo sobre la naturaleza, haciendo nuevos amigos y descubriendo los secretos del mundo animal en un entorno completamente seguro y divertido”, explica el Zoológico en sus redes sociales.
La última semana del curso será del lunes 27 al viernes 31 de julio del 2026, de 8 a 12 horas, en las instalaciones del Parque Zoológico Nacional La Aurora, quinta calle interior, Finca La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
El curso está dirigido a niños de 5 a 12 años, quienes disfrutarán de recorridos por el zoológico, actividades y temas diarios sobre la naturaleza, interacción con animales, manualidades, cocina, reciclaje, experimentos y visitas de expertos.
El costo es de Q400 por semana. Para inscribirse, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2463-0463, extensión 3, o escribir al correo electrónico educativo@aurorazoo.org.gt para recibir los detalles del proceso de inscripción.
Fecha
Del lunes 27 al viernes 31 de julio del 2026
Hora
8 a 12 horas
Lugar
Parque Zoológico Nacional La Aurora, quinta calle interior, Finca La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala
Precio
Q400 por semana
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