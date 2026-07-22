Curso de Vacaciones del Zoológico La Aurora: recorridos, interacción con animales y manualidades

Una semana de aprendizaje y diversión al aire libre ofrece el "Curzoo de Vacaciones" del Zoológico La Aurora, donde los niños pueden disfrutar de la naturaleza, aprender sobre los animales y hacer nuevos amigos.

“Tus pequeños exploradores pasarán días inolvidables aprendiendo sobre la naturaleza, haciendo nuevos amigos y descubriendo los secretos del mundo animal en un entorno completamente seguro y divertido”, explica el Zoológico en sus redes sociales.

La última semana del curso será del lunes 27 al viernes 31 de julio del 2026, de 8 a 12 horas, en las instalaciones del Parque Zoológico Nacional La Aurora, quinta calle interior, Finca La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

El curso está dirigido a niños de 5 a 12 años, quienes disfrutarán de recorridos por el zoológico, actividades y temas diarios sobre la naturaleza, interacción con animales, manualidades, cocina, reciclaje, experimentos y visitas de expertos.

El costo es de Q400 por semana. Para inscribirse, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2463-0463, extensión 3, o escribir al correo electrónico educativo@aurorazoo.org.gt para recibir los detalles del proceso de inscripción.

Fecha

Del lunes 27 al viernes 31 de julio del 2026

Hora

8 a 12 horas

Lugar

Parque Zoológico Nacional La Aurora, quinta calle interior, Finca La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Q400 por semana

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