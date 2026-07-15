Un recuerdo para toda la vida: promueven taller para abuelos y nietos en Guatemala

El próximo domingo 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos, y el Museo Miraflores ha preparado una actividad especial para que abuelos y nietos compartan y celebren.

Se trata de Hilos Ancestrales, un taller de elaboración de pulseras que les permitirá aprender, fabricar y regalar un detalle que no olvidarán.

"La actividad consiste en hacer algo con sus abuelos. En este caso vamos a hacer unas pulseras de bisutería, y la idea es que el abuelito le haga la pulsera al nieto y el nieto al abuelito, para que puedan compartir ese momento juntos", explica Gabriela Paniagua, coordinadora académica del museo.

Además, los asistentes podrán visitar el área de joyería maya del museo para afianzar el aprendizaje y recordar la importancia que estas piezas han tenido a lo largo de la historia.

"Se aprende cómo nuestros ancestros, los mayas, utilizaban estas piezas; además, cómo nuestros ancestros más cercanos, los abuelos, pueden compartir esa experiencia, crear lazos de unión y pasar tiempo de calidad. Ellos llevarán esa pulsera en la muñeca, que les recordará esa unión especial", agrega.

El taller por el Día de los Abuelos se realizará el domingo 26 de julio, a las 16 horas, en el Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.

El costo del kit es de Q50 e incluye todo el material para elaborar las dos pulseras. Puede adquirirse previamente en el museo o el día del evento. Más información en las redes sociales del Museo Miraflores o al teléfono 2208-0550.

El Día de los Abuelos se celebra el 26 de julio en recuerdo de san Joaquín y santa Ana, padres de María y abuelos de Jesús.

Fecha

Domingo 26 de julio del 2026.

Hora

16 horas.

Lugar

Museo Miraflores, 7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.

Costo del kit

Q50 (incluye materiales para elaborar dos pulseras)

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