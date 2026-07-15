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Vivo para Adorarte 2026: fecha, lugar y boletos para la vigilia que reunirá a unos 5 mil jóvenes en Guatemala
Este fin de semana, la vigilia Vivo para Adorarte reunirá a unos 5 mil jóvenes de toda Guatemala. Conozca la fecha, el lugar y cómo asistir.
La vigilia Vivo para Adorarte reúne cada año a miles de jóvenes de toda Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Renovación Carismática Católica)
Unos 5 mil jóvenes de toda Guatemala se reunirán este sábado 18 de julio del 2026 con un solo objetivo: adorar a Dios durante la vigilia Vivo para Adorarte, que desde hace 15 años organiza la Renovación Carismática Católica.
"Es un espacio para que el joven tenga un encuentro con Jesús y, asimismo, pueda sanar todo lo que pueda llevar en su interior", explica David Marroquín, subcoordinador del evento.
Durante las 10 horas que durará la actividad habrá eucaristía, adoración al Santísimo, prédica, oración y alabanza con invitados nacionales e internacionales.
"Este año la novedad es el dúo conformado por Celinés Díaz y Kairy Márquez, de República Dominicana, quienes son las artistas internacionales invitadas. También tendremos a alabadores nacionales", explica Marroquín.
Entre los sacerdotes invitados están:
- monseñor Tulio Pérez, obispo auxiliar, celebrará la eucaristía
- padre Roberson Rodríguez, con la prédica y la oración
- padre Álvaro Oliva, en la adoración eucarística
En la alabanza estarán:
- Celinés Díaz, de República Dominicana
- Kairy Márquez, de República Dominicana
- Banda Ágape
- Banda Emmanuel
- Elmer Catalán
- Pedro Velásquez
- Rebeca Álvarez
- Músicos de la Renovación Carismática Católica
La vigilia comenzará el sábado 18 de julio, a las 19 horas, y finalizará a las 5 horas del domingo 19 de julio, en el Auditorio San Juan Pablo II, 1a. avenida 9-50, zona 3 de Mixco, colonia El Rosario.
Los boletos tienen un costo de Q80 en preventa y Q100 el día del evento. Pueden adquirirse por medio de las redes sociales de Vivo para Adorarte o comunicándose al teléfono 3579-4695.
"La vigilia Vivo para Adorarte ha marcado la vida de muchos jóvenes. Hago la invitación para quienes de verdad quieran tener un encuentro con Jesús a que asistan este sábado. Por medio de la adoración, la alabanza y la prédica podrán encontrarse con Él, hallar las respuestas que necesitan en sus vidas y encontrar paz en su corazón", concluye el subcoordinador.
Fecha
Sábado 18 de julio del 2026.
Hora
A partir de las 19 horas.
Lugar
Auditorio San Juan Pablo II, 1a. avenida 9-50, zona 3 de Mixco, colonia El Rosario.
Entradas
- Q80 en preventa
- Q100 el día del evento
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