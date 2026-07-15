Presentación íntima y mágica de “El Principito” en Guatemala 2026

La obra literaria ilustrada de Antoine de Saint-Exupéry, es uno de los libros que encantan a pequeños y grandes.

Hay seres especiales, portadores de una magia singular y poderosa, que no solo ya son sabios en su niñez, sino que además siguen exhibiendo a edades avanzadas una envidiable salud, el mismo aspecto de sus primeros años y la gran sabiduría existencial de la que hacían gala precozmente.

Este parece ser el caso del pequeño príncipe de un planeta lejano, que con más de ocho décadas a sus espaldas "sigue siendo el mismo": tan joven, sabio y ocurrente como siempre, y con su encanto inalterable, igual que cuando el mundo conoció su historia por primera vez.

Esta obra, acompañada de ilustraciones hechas con acuarelas por el propio Saint-Exupéry, es descrita como un cuento poético o una novela corta, escrito con la apariencia de un libro infantil, pero con una temática filosófica, debido a sus observaciones y reflexiones sobre la vida y la naturaleza humana.

Narra la historia de un piloto, que está perdido en el desierto después de que su avión sufriera una avería, lugar donde para su sorpresa, conoce a un pequeño príncipe que procede de otro planeta y le cuenta una serie de experiencias muy curiosas.

El Principito se publicó por primera vez en Nueva York, Estados Unidos, el 6 de abril de 1943, y continúa siendo un éxito luego de más de ocho décadas y en Guatemala, el grupo Teatro Verde promociona una noche de cine especial con la proyección de la obra basada en este texto.

Fecha

La obra de El Principito se presentará en Guatemala el domingo 19 y 26 de julio del 2026.

Hora

Cada domingo la función se realizará a las 11 horas.

Lugar

Teatro Lux, 6 Avenida, 11-02, Zona 1.

Venta de entradas

Cada entrada en preventa tendrá un costo de Q100 y el día del evento a Q125 se pueden adquirir vía WhatsApp al 33464975.

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