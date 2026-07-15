“Bosque encantado”: la experiencia inmersiva que llega a la tercera edición del Festival de la Luz de Antigua Guatemala

"Cuando cae la noche, el bosque revela un mundo que pocos han visto", dice la invitación a la nueva experiencia que se incorpora al Festival de la Luz de Antigua Guatemala, donde la luz, la naturaleza y el arte despiertan la imaginación.

El evento, que se celebrará durante 16 días, llevará a los participantes a explorar, descubrir y dejarse sorprender por la experiencia llamada "Bosque encantado".

Según los organizadores, en este espacio los visitantes recorrerán un universo inspirado en un Jardín de Flores Mágicas, donde la naturaleza, el arte y la tecnología convivirán para construir un paisaje fantástico.

Dentro de "Bosque encantado", los visitantes podrán disfrutar de instalaciones luminosas, arte digital y experiencias contemplativas que ayudarán a resaltar la propuesta artística del festival.

Según el comunicado, esta experiencia fue diseñada por la empresa FES, a través de Mayra León y Carlos Vargas, con intervenciones de Alejandro Salazar.

Cristina Barrios, directora de proyectos de Antigua Viva, comentó que los recorridos tendrán una duración aproximada de 20 minutos y, al finalizar, los visitantes podrán seguir disfrutando tanto del espacio como del resto del festival.

Fecha

Del 16 al 31 de julio del 2026

Horario

De 19 a 22 horas

Lugar

Bosque de Antigua Cerveza, avenida El Desengaño No. 2, Antigua Guatemala.

Precio

Q100 por persona

Niños menores de 10 años entran gratis.

Boletos

Pueden adquirirse en: https://viveloonline.com/shows/6a540ed42c16557cb389f981

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