“Fiesta Nacional Francesa”: un evento lleno de música, gastronomía y deporte en Antigua Guatemala

La Alianza Francesa invita a celebrar la Fiesta Nacional Francesa con una jornada de música, gastronomía y deporte en Antigua Guatemala, donde los asistentes podrán disfrutar de un espacio de intercambio cultural y entretenimiento.

El evento ofrecerá gastronomía típica de Francia, con un espacio en el que los participantes podrán disfrutar de degustaciones y de la venta de productos de ese país. Según la Alianza Francesa, durante toda la jornada habrá bebidas y boquitas francesas.

Como parte de la celebración de la Fiesta Nacional Francesa, la Alianza Francesa de Antigua Guatemala también organizará juegos y premiaciones, entre ellas un concurso de regates (fútbol), con categorías mixtas para niños y adultos.

Para descubrir la cultura francesa, también se ofrecerá un concierto a cargo de la banda La Fiaca, reconocida por interpretar géneros como tango, folclore y chanson française. Estos son los detalles del evento:

Fecha

Sábado 18 de julio del 2026

Hora

De 13.30 a 17 horas

Lugar

Alianza Francesa La Antigua Guatemala, San Pedro El Panorama, calle del Emperador 13A, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Precio

Entrada libre.

Inscripción

A través del portal: www.afantigua.org

Actividades

13.30 horas: apertura.

14 horas: concierto de música francesa a cargo de la banda La Fiaca.

16 horas: concurso de regates (fútbol).

Durante toda la jornada habrá degustación y venta de productos franceses.

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