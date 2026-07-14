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“Fiesta Nacional Francesa”: un evento lleno de música, gastronomía y deporte en Antigua Guatemala
Uno de los eventos de intercambio cultural entre Guatemala y Francia llegará a Antigua Guatemala con música, gastronomía y sorpresas. Así puede participar en la Fiesta Nacional Francesa.
imagen de la Torre Eiffel en París Francia usada para representar la Fiesta Nacional Francesa que se celebrará en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)
La Alianza Francesa invita a celebrar la Fiesta Nacional Francesa con una jornada de música, gastronomía y deporte en Antigua Guatemala, donde los asistentes podrán disfrutar de un espacio de intercambio cultural y entretenimiento.
El evento ofrecerá gastronomía típica de Francia, con un espacio en el que los participantes podrán disfrutar de degustaciones y de la venta de productos de ese país. Según la Alianza Francesa, durante toda la jornada habrá bebidas y boquitas francesas.
Como parte de la celebración de la Fiesta Nacional Francesa, la Alianza Francesa de Antigua Guatemala también organizará juegos y premiaciones, entre ellas un concurso de regates (fútbol), con categorías mixtas para niños y adultos.
Para descubrir la cultura francesa, también se ofrecerá un concierto a cargo de la banda La Fiaca, reconocida por interpretar géneros como tango, folclore y chanson française. Estos son los detalles del evento:
Fecha
Sábado 18 de julio del 2026
Hora
De 13.30 a 17 horas
Lugar
Alianza Francesa La Antigua Guatemala, San Pedro El Panorama, calle del Emperador 13A, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Precio
Entrada libre.
Inscripción
A través del portal: www.afantigua.org
Actividades
- 13.30 horas: apertura.
- 14 horas: concierto de música francesa a cargo de la banda La Fiaca.
- 16 horas: concurso de regates (fútbol).
- Durante toda la jornada habrá degustación y venta de productos franceses.
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