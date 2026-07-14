“Fiesta Nacional Francesa”: un evento lleno de música, gastronomía y deporte en Antigua Guatemala

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“Fiesta Nacional Francesa”: un evento lleno de música, gastronomía y deporte en Antigua Guatemala

Uno de los eventos de intercambio cultural entre Guatemala y Francia llegará a Antigua Guatemala con música, gastronomía y sorpresas. Así puede participar en la Fiesta Nacional Francesa.

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PARÍS, 23/06/2026.- La torre Eiffel cerrada este martes desde las 16:00 (14:00 GMT) a consecuencia de la ola de calor que azota París y el conjunto de Francia, con máximas de 39,6 grados en la capital. Tras haber sufrido su noche más calurosa - 21,6 grados de media-, Francia vivió este martes la jornada más tórrida desde que empezaron los registros en 1947, al alcanzar una media en el ámbito nacional de 29,8 °C, informó Météo France. EFE/ Edgar Sapiña Manchado

imagen de la Torre Eiffel en París Francia usada para representar la Fiesta Nacional Francesa que se celebrará en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Alianza Francesa invita a celebrar la Fiesta Nacional Francesa con una jornada de música, gastronomía y deporte en Antigua Guatemala, donde los asistentes podrán disfrutar de un espacio de intercambio cultural y entretenimiento.

El evento ofrecerá gastronomía típica de Francia, con un espacio en el que los participantes podrán disfrutar de degustaciones y de la venta de productos de ese país. Según la Alianza Francesa, durante toda la jornada habrá bebidas y boquitas francesas.

Como parte de la celebración de la Fiesta Nacional Francesa, la Alianza Francesa de Antigua Guatemala también organizará juegos y premiaciones, entre ellas un concurso de regates (fútbol), con categorías mixtas para niños y adultos.

Para descubrir la cultura francesa, también se ofrecerá un concierto a cargo de la banda La Fiaca, reconocida por interpretar géneros como tango, folclore y chanson française. Estos son los detalles del evento:

Fecha

Sábado 18 de julio del 2026

Hora

De 13.30 a 17 horas

Lugar

Alianza Francesa La Antigua Guatemala, San Pedro El Panorama, calle del Emperador 13A, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Precio

Entrada libre.

Inscripción

A través del portal: www.afantigua.org

Actividades

  • 13.30 horas: apertura.
  • 14 horas: concierto de música francesa a cargo de la banda La Fiaca.
  • 16 horas: concurso de regates (fútbol).
  • Durante toda la jornada habrá degustación y venta de productos franceses.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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