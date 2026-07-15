Festival de la Luz 2026: descubra las novedades de la tercera edición bajo el lema “Trozos del Mundo”; horarios, monumentos, parques y parqueos disponibles

Antigua Guatemala se transformará en una galería de arte cuando sus emblemáticos monumentos coloniales se conviertan en el lienzo del videomapping, que iluminará la ciudad bajo el lema "Trozos del Mundo".

Este evento, que se ha convertido en uno de los favoritos de la Ciudad Colonial, llenará de luz las noches del viernes 17 y sábado 18 de julio, cuando se celebre la tercera edición del Festival de la Luz.

El festival aprovecha la arquitectura colonial para contar historias y dar vida a los monumentos mediante una tecnología de proyección de alta potencia conocida como videomapping, según destacó anteriormente a Prensa Libre Willy Posada, director de Antigua Viva.

Para esta edición participarán nueve países que transformarán el patrimonio de Guatemala por medio del arte digital. Cristina Barrios, directora de proyectos de Antigua Viva, explicó que la temática de esta edición, "Trozos del Mundo", surge de la participación de artistas de diferentes países, con el propósito de unir al mundo mediante el arte digital.

"Trozos del Mundo invitará a los espectadores a realizar un viaje por distintos países a través de las obras que se presentarán en los cinco puntos donde habrá videomapping. Así podrán conocer parte de la cultura, las tradiciones, la gastronomía, la flora, la fauna y todo lo que representan estos países", destacó Barrios.

El festival, que se desarrollará durante dos noches en Antigua Guatemala, busca atraer a más de 200 mil visitantes, cifra alcanzada en el 2025, y demostrar cómo distintas culturas del mundo pueden encontrarse y dialogar a través del arte. Cabe recordar que el Festival de la Luz nació como un punto de encuentro entre el patrimonio y el arte digital.

Países se suman al Festival

En esta tercera edición participarán artistas de nueve países: Francia, Alemania, España, Taiwán, México, Brasil, Uruguay, Chile y Guatemala, reconocidos por su trayectoria en el videomapping y las artes digitales.

Los organizadores resaltan que cada artista llevará parte de su identidad cultural a los monumentos históricos y espacios públicos de la Ciudad Colonial, al transformar iglesias, plazas y parques en ventanas abiertas hacia distintas formas de entender el mundo.

"Cada uno de los artistas desarrolla su trabajo en ámbitos completamente distintos y posee una técnica, un estilo y una forma muy particular de interpretar la luz, lo que garantiza proyecciones de primer nivel", resaltó Cristina Barrios.

Exponentes

Guatemala: Francisco Sandoval, Alejandro Campollo, Antonio Campollo y Luis Toscano.

Francisco Sandoval, Alejandro Campollo, Antonio Campollo y Luis Toscano. Chile: Angélica Jarpa y Cristóbal Parra.

Angélica Jarpa y Cristóbal Parra. México: Roberto Palma, Karla Quezada, Said Dokins, Deush Fernández, Carlos Infante y Job Ramírez.

Roberto Palma, Karla Quezada, Said Dokins, Deush Fernández, Carlos Infante y Job Ramírez. Uruguay: Marcelo Vidal.

Marcelo Vidal. Taiwán: Shi-Yen Huang.

Shi-Yen Huang. Brasil: Carol Santana.

Carol Santana. España: Jordi Pont.

Jordi Pont. Francia: Stéphanie Léonard.

Stéphanie Léonard. Alemania: Stefan Ihmig.

Monumentos que se iluminarán

En esta edición serán cinco monumentos emblemáticos de Antigua Guatemala los que servirán como lienzo para el videomapping. En cada uno de ellos los visitantes podrán conocer parte de la cultura de los países participantes y recorrerlos libremente, sin un orden específico.

En cada fachada se proyectarán aproximadamente tres obras, de forma continua, entre las 19 y la 1 horas.

Escuela de Cristo.

Iglesia de San Francisco.

Catedral de Antigua Guatemala.

Compañía de Jesús.

Iglesia de La Merced.

Los organizadores destacan que cada monumento tendrá una programación distinta, lo que hará que cada visita sea única.

Entre las novedades, Barrios resaltó una experiencia de videomapping en 3D, así como una instalación artística inmersiva.

Parques iluminados

En esta edición también estarán disponibles los parques Alumbrados EEGSA, que convertirán distintos espacios en una ventana al mundo.

En ellos habrá instalaciones inspiradas en las culturas de los países participantes, lo que permitirá al público disfrutar de un recorrido visual y sensorial que combina arte, color y tradición, con experiencias para admirar tanto de día como de noche.

Tanque de la Unión.

Parque San Sebastián.

Parque y Alameda Santa Rosa.

Parqueos

Uno de los aspectos más importantes para los visitantes es la disponibilidad de parqueos.

La Municipalidad de Antigua Guatemala informó que habilitará cuatro parqueos principales para esta edición, ya que se espera la llegada de aproximadamente 13 mil vehículos.