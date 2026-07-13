Escenario
Exposición fotográfica rinde homenaje a los 75 años de servicio del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala
Para rendir homenaje a los denominados héroes sin capa, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala presentará una galería de fotografías que han marcado la trayectoria de la institución.
Cada 16 de agosto se celebra el aniversario del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios. (Foto Prensa Libre: Cortesía Bomberos Voluntarios)
Con una vocación inquebrantable de servicio a los guatemaltecos, los Bomberos Voluntarios han brindado atención prehospitalaria y de emergencia durante 75 años. Han acompañado a la población en desastres naturales, incidentes y también en momentos de alegría.
En conmemoración del lema "Disciplina, honor y abnegación", que ha guiado al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios a lo largo de su historia, se presentará una exposición fotográfica en homenaje a quienes formaron y forman parte de esta institución humanitaria.
Según dio a conocer el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la muestra reunirá imágenes históricas y contemporáneas para conmemorar sus 75 años de servicio, entrega y vocación.
La galería busca mostrar el trabajo que los Bomberos Voluntarios han realizado de forma ininterrumpida en beneficio de la población guatemalteca. Además, ofrecerá un recorrido por la historia de la institución, con fotografías de unidades que aún están en servicio y de otras que permanecen como parte de su legado.
También se exhibirán medallas otorgadas al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios por distintas instituciones, así como fotografías de acontecimientos que marcaron al país, entre ellos el desastre de El Cambray, el incendio del edificio Stand, los sismos y otras emergencias.
La exposición se realizará previo a la celebración del 75 aniversario de fundación del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que se conmemorará el 16 de agosto, fecha en la que Rodrigo González Allendes impulsó el movimiento de voluntariado.
Fecha
Del 22 de julio al 30 de agosto del 2026
Horario
- Lunes a viernes, de 9 a 17 horas.
- Sábados, de 9 a 12 horas.
Lugar
Museo Postal de Correos, 7.ª avenida 11-67, zona 1, Ciudad de Guatemala.
Ingreso
Entrada gratuita.
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