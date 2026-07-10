Festival de la Luz 2026: monumentos coloniales y lugares de Antigua Guatemala brillarán en la tercera edición

Bajo la temática Trozos del Mundo, llega a Antigua Guatemala la tercera edición del Festival de la Luz, que llenará de arte, creatividad y brillo diversos monumentos coloniales y espacios de la ciudad.

Los artistas nacionales e internacionales convertirán diversos monumentos que, al caer la noche, servirán como lienzos en blanco para transformar la esencia de la Ciudad Colonial por medio del arte del videomapping.

Las ruinas, los monumentos históricos y los parques de Antigua Guatemala serán los puntos de encuentro que sumergirán a los visitantes en un universo narrativo donde lo cotidiano se entrelaza con lo artístico, que este año representará el arte del mundo.

Willy Posada, director de Antigua Viva y encargado del festival, dijo anteriormente a Prensa Libre que la proyección de videomapping aprovecha la arquitectura colonial para contar historias o darle vida mediante tecnología con proyectores de alta potencia.

En esta edición, compartió, se contará con tecnología láser que se utilizará en el videomapping y reunirá a representantes de al menos nueve países para presentar su arte a través de las fachadas más icónicas de Antigua Guatemala.

También esta edición contará con experiencias inmersivas únicas, que tendrán un costo, donde los guatemaltecos podrán disfrutar del arte de una forma diferente.

En sus redes sociales, el Festival de la Luz ha iniciado la difusión de algunos de los participantes y países invitados, entre ellos Chesco Lab y Antonio Campollo, de Guatemala; Shih-yen Huang, de Taiwán; Jordi Pont, de España; Stéphanie Léonard, de Francia, y Re, de Alemania.

Proyección de videomapping

La Merced

Compañía de Jesús

San José Catedral

Templo de San Francisco

Escuela de Cristo

Alumbrados EEGSA

La Alameda y Parque Santa Rosa

Tanque La Unión

Parque San Sebastián

Fecha

Viernes 17 y sábado 18 de julio.

Hora

De 19 a 01 horas del día siguiente (proyección de videomapping).

Lugar

Antigua Guatemala

Precios y localidades

Entrada gratuita a ruinas, monumentos históricos y parques.

Experiencia inmersiva: tendrá un costo de ingreso aún por definir.

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