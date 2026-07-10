Agenda Filgua Niños 2026: talleres, cuentacuentos, fútbol y espectáculos familiares del viernes 10 al domingo 12 de julio

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Agenda Filgua Niños 2026: talleres, cuentacuentos, fútbol y espectáculos familiares del viernes 10 al domingo 12 de julio

Cuentacuentos, espectáculos, talleres y actividades familiares formarán parte de la programación de Filgua Niños 2026, del viernes 10 al domingo 12 de julio. Estas son las actividades.

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Visitantes exploran alrededor de 152 stands de ventas de libros, donde se encuentran librerías nacionales e internacionales, ofreciendo una amplia variedad de títulos para todos los gustos. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

Visitantes exploran alrededor de 152 stands de ventas de libros, donde se encuentran librerías nacionales e internacionales, ofreciendo una amplia variedad de títulos para todos los gustos. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)

Con una diversidad de actividades especiales y libros de diversas temáticas, la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026 ofrecerá una agenda especial para los niños durante este viernes, sábado y domingo.

Desde cuentacuentos en los recintos dedicados a los niños hasta espectáculos de magia y acrobacia, a cargo del talentoso Panchorizo, que llenarán de alegría a todos los visitantes.

Como parte de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, este espacio ofrecerá partidos de fútbol dentro de Filgua. Una de las actividades más destacadas de Filgua Niños 2026 es El sueño de Luna: viaje al mundo de la ciencia, así como Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!, a cargo de Danny Beuerbach.

Las actividades de Robaburguesas y Alexis Cuentacuentos harán de este fin de semana una celebración divertida para los niños. Además, en sus 150 estands podrá adquirir una amplia diversidad de libros infantiles, de aventura, ciencia ficción y ciencia para despertar la imaginación y la curiosidad de los pequeños.

Fecha

Del viernes 10 al domingo 12 de julio del 2026.

Hora

A partir de las 9 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11, Ciudad de Guatemala.

Agenda del viernes 10 de julio

Partido de fútbol

  • Hora: 13 a 15 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

¿Qué hacer en caso de emergencia?

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Plazoleta Musical
  • Participante: Conred

Palabras para imaginar, cuentos para disfrutar en familia

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Humberto Ak'abal
  • Participante: Aroma de Cuentos

El sueño de Luna: viaje al mundo de la ciencia

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Senacyt

Cuentos Líder de la experiencia

  • Hora: 15 a 17 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

  • Hora: 15 a 17 horas
  • Lugar: Stand de Alemania
  • Participante: Danny Beuerbach

Detectives sin licencia: por qué el misterio nos obsesiona en la literatura

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Samantha Tepec González

Cuentos de mucho miedo, con Alexis Cuentacuentos

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Alexis Cuentacuentos

Visita de Pajarita

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

Cuenta Leyendas de Guatemala

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Vivian Prado Fernández

Agenda del sábado 11 de julio

Proyecto Cuéntame tu cuento

  • Hora: 9 a 12 horas
  • Lugar: Marilena López

Alexis Cuentacuentos

  • Hora: 9 horas
  • Lugar: Sala Niños

Visita de Robaburguesas

  • Hora: 10 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

Rondas guatemaltecas tradicionales para niños

  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Raúl López, Colibrí

Lectura para niños de La valija y la cobija

  • Hora: 12 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Karen Fernández

Cuentacuentos especial

  • Hora: 12 a 14 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

¡Ahí viene el lobo!

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Encuenthada

Visita de Robaburguesas

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Stand de Alemania
  • Participante: Danny Beuerbach

Los clásicos

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Encuenthada

Partido de fútbol

  • Hora: 15 a 17 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

Palabras para imaginar, cuentos para disfrutar en familia

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Aroma de Cuentos

Partido de fútbol

  • Hora: 19 a 21 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

Agenda del domingo 12 de julio

Tikal Animal Adventures

  • Hora: 9 horas
  • Lugar: Humberto Ak'abal
  • Participantes: Vera Bolaños e ilustrado por Desireé Iturbide

Proyecto Cuéntame tu cuento

  • Hora: 9 a 12 horas
  • Lugar: Marilena López

Visita de Robaburguesas

  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

Rondas guatemaltecas tradicionales para niños

  • Hora: 12 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Raúl López, Colibrí

Cuentacuentos especial

  • Hora: 12 a 14 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

  • Hora: 13 a 18 horas
  • Lugar: Stand de Alemania
  • Participante: Danny Beuerbach

Cuentos con Alexis Cuentacuentos

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Sala Niños

Pollito Dinamita

  • Hora: 15 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Participantes: Javier Vides (autor), Cris Vides (ilustradora) y Diana López (editora)

Un show de acrobacias y magia

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Panchorizo

Cuentos con El Pollo

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Participante: Édgar Molina, El Pollo

Visita de Robaburguesas

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Stand McDonald's

Precio

  • Ingreso a Filgua: Q5 por persona.
  • Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

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Lea más: Filgua 2026: agenda completa de la XXIII edición con actividades temáticas, homenajes, música y eventos destacados de la feria del libro

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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