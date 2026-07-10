Agenda Filgua Niños 2026: talleres, cuentacuentos, fútbol y espectáculos familiares del viernes 10 al domingo 12 de julio

Con una diversidad de actividades especiales y libros de diversas temáticas, la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026 ofrecerá una agenda especial para los niños durante este viernes, sábado y domingo.

Desde cuentacuentos en los recintos dedicados a los niños hasta espectáculos de magia y acrobacia, a cargo del talentoso Panchorizo, que llenarán de alegría a todos los visitantes.

Como parte de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, este espacio ofrecerá partidos de fútbol dentro de Filgua. Una de las actividades más destacadas de Filgua Niños 2026 es El sueño de Luna: viaje al mundo de la ciencia, así como Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!, a cargo de Danny Beuerbach.

Las actividades de Robaburguesas y Alexis Cuentacuentos harán de este fin de semana una celebración divertida para los niños. Además, en sus 150 estands podrá adquirir una amplia diversidad de libros infantiles, de aventura, ciencia ficción y ciencia para despertar la imaginación y la curiosidad de los pequeños.

Fecha

Del viernes 10 al domingo 12 de julio del 2026.

Hora

A partir de las 9 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11, Ciudad de Guatemala.

Agenda del viernes 10 de julio

Partido de fútbol

Hora: 13 a 15 horas

13 a 15 horas Lugar: Stand McDonald's

¿Qué hacer en caso de emergencia?

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Plazoleta Musical

Plazoleta Musical Participante: Conred

Palabras para imaginar, cuentos para disfrutar en familia

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participante: Aroma de Cuentos

El sueño de Luna: viaje al mundo de la ciencia

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Senacyt

Cuentos Líder de la experiencia

Hora: 15 a 17 horas

15 a 17 horas Lugar: Stand McDonald's

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

Hora: 15 a 17 horas

15 a 17 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Participante: Danny Beuerbach

Detectives sin licencia: por qué el misterio nos obsesiona en la literatura

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Samantha Tepec González

Cuentos de mucho miedo, con Alexis Cuentacuentos

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Alexis Cuentacuentos

Visita de Pajarita

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Stand McDonald's

Cuenta Leyendas de Guatemala

Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Vivian Prado Fernández

Agenda del sábado 11 de julio

Proyecto Cuéntame tu cuento

Hora: 9 a 12 horas

9 a 12 horas Lugar: Marilena López

Alexis Cuentacuentos

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Sala Niños

Visita de Robaburguesas

Hora: 10 horas

10 horas Lugar: Stand McDonald's

Rondas guatemaltecas tradicionales para niños

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Raúl López, Colibrí

Lectura para niños de La valija y la cobija

Hora: 12 horas

12 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Karen Fernández

Cuentacuentos especial

Hora: 12 a 14 horas

12 a 14 horas Lugar: Stand McDonald's

¡Ahí viene el lobo!

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Encuenthada

Visita de Robaburguesas

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Stand McDonald's

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Participante: Danny Beuerbach

Los clásicos

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Encuenthada

Partido de fútbol

Hora: 15 a 17 horas

15 a 17 horas Lugar: Stand McDonald's

Palabras para imaginar, cuentos para disfrutar en familia

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Aroma de Cuentos

Partido de fútbol

Hora: 19 a 21 horas

19 a 21 horas Lugar: Stand McDonald's

Agenda del domingo 12 de julio

Tikal Animal Adventures

Hora: 9 horas

9 horas Lugar: Humberto Ak'abal

Humberto Ak'abal Participantes: Vera Bolaños e ilustrado por Desireé Iturbide

Proyecto Cuéntame tu cuento

Hora: 9 a 12 horas

9 a 12 horas Lugar: Marilena López

Visita de Robaburguesas

Hora: 11 horas

11 horas Lugar: Stand McDonald's

Rondas guatemaltecas tradicionales para niños

Hora: 12 horas

12 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Raúl López, Colibrí

Cuentacuentos especial

Hora: 12 a 14 horas

12 a 14 horas Lugar: Stand McDonald's

Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!

Hora: 13 a 18 horas

13 a 18 horas Lugar: Stand de Alemania

Stand de Alemania Participante: Danny Beuerbach

Cuentos con Alexis Cuentacuentos

Hora: 14 horas

14 horas Lugar: Sala Niños

Pollito Dinamita

Hora: 15 horas

15 horas Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Carpa Cultural, Embajada de México Participantes: Javier Vides (autor), Cris Vides (ilustradora) y Diana López (editora)

Un show de acrobacias y magia

Hora: 16 horas

16 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Panchorizo

Cuentos con El Pollo

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Sala Niños

Sala Niños Participante: Édgar Molina, El Pollo

Visita de Robaburguesas

Hora: 17 horas

17 horas Lugar: Stand McDonald's

Precio

Ingreso a Filgua: Q5 por persona.

Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691.

También se venderán en la entrada de Filgua.

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