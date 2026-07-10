Escenario
Agenda Filgua Niños 2026: talleres, cuentacuentos, fútbol y espectáculos familiares del viernes 10 al domingo 12 de julio
Cuentacuentos, espectáculos, talleres y actividades familiares formarán parte de la programación de Filgua Niños 2026, del viernes 10 al domingo 12 de julio. Estas son las actividades.
Visitantes exploran alrededor de 152 stands de ventas de libros, donde se encuentran librerías nacionales e internacionales, ofreciendo una amplia variedad de títulos para todos los gustos. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
Con una diversidad de actividades especiales y libros de diversas temáticas, la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026 ofrecerá una agenda especial para los niños durante este viernes, sábado y domingo.
Desde cuentacuentos en los recintos dedicados a los niños hasta espectáculos de magia y acrobacia, a cargo del talentoso Panchorizo, que llenarán de alegría a todos los visitantes.
Como parte de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, este espacio ofrecerá partidos de fútbol dentro de Filgua. Una de las actividades más destacadas de Filgua Niños 2026 es El sueño de Luna: viaje al mundo de la ciencia, así como Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!, a cargo de Danny Beuerbach.
Las actividades de Robaburguesas y Alexis Cuentacuentos harán de este fin de semana una celebración divertida para los niños. Además, en sus 150 estands podrá adquirir una amplia diversidad de libros infantiles, de aventura, ciencia ficción y ciencia para despertar la imaginación y la curiosidad de los pequeños.
Fecha
Del viernes 10 al domingo 12 de julio del 2026.
Hora
A partir de las 9 horas.
Lugar
Fórum Majadas, zona 11, Ciudad de Guatemala.
Agenda del viernes 10 de julio
Partido de fútbol
- Hora: 13 a 15 horas
- Lugar: Stand McDonald's
¿Qué hacer en caso de emergencia?
- Hora: 14 horas
- Lugar: Plazoleta Musical
- Participante: Conred
Palabras para imaginar, cuentos para disfrutar en familia
- Hora: 15 horas
- Lugar: Humberto Ak'abal
- Participante: Aroma de Cuentos
El sueño de Luna: viaje al mundo de la ciencia
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Senacyt
Cuentos Líder de la experiencia
- Hora: 15 a 17 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!
- Hora: 15 a 17 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Participante: Danny Beuerbach
Detectives sin licencia: por qué el misterio nos obsesiona en la literatura
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Samantha Tepec González
Cuentos de mucho miedo, con Alexis Cuentacuentos
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Alexis Cuentacuentos
Visita de Pajarita
- Hora: 17 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Cuenta Leyendas de Guatemala
- Hora: 18 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Vivian Prado Fernández
Agenda del sábado 11 de julio
Proyecto Cuéntame tu cuento
- Hora: 9 a 12 horas
- Lugar: Marilena López
Alexis Cuentacuentos
- Hora: 9 horas
- Lugar: Sala Niños
Visita de Robaburguesas
- Hora: 10 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Rondas guatemaltecas tradicionales para niños
- Hora: 11 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Raúl López, Colibrí
Lectura para niños de La valija y la cobija
- Hora: 12 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Karen Fernández
Cuentacuentos especial
- Hora: 12 a 14 horas
- Lugar: Stand McDonald's
¡Ahí viene el lobo!
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Encuenthada
Visita de Robaburguesas
- Hora: 14 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!
- Hora: 14 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Participante: Danny Beuerbach
Los clásicos
- Hora: 15 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Encuenthada
Partido de fútbol
- Hora: 15 a 17 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Palabras para imaginar, cuentos para disfrutar en familia
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Aroma de Cuentos
Partido de fútbol
- Hora: 19 a 21 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Agenda del domingo 12 de julio
Tikal Animal Adventures
- Hora: 9 horas
- Lugar: Humberto Ak'abal
- Participantes: Vera Bolaños e ilustrado por Desireé Iturbide
Proyecto Cuéntame tu cuento
- Hora: 9 a 12 horas
- Lugar: Marilena López
Visita de Robaburguesas
- Hora: 11 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Rondas guatemaltecas tradicionales para niños
- Hora: 12 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Raúl López, Colibrí
Cuentacuentos especial
- Hora: 12 a 14 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Corte de pelo y lectura en voz alta: ¡Doble diversión!
- Hora: 13 a 18 horas
- Lugar: Stand de Alemania
- Participante: Danny Beuerbach
Cuentos con Alexis Cuentacuentos
- Hora: 14 horas
- Lugar: Sala Niños
Pollito Dinamita
- Hora: 15 horas
- Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
- Participantes: Javier Vides (autor), Cris Vides (ilustradora) y Diana López (editora)
Un show de acrobacias y magia
- Hora: 16 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Panchorizo
Cuentos con El Pollo
- Hora: 17 horas
- Lugar: Sala Niños
- Participante: Édgar Molina, El Pollo
Visita de Robaburguesas
- Hora: 17 horas
- Lugar: Stand McDonald's
Precio
- Ingreso a Filgua: Q5 por persona.
- Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.
Entradas
- Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691.
- También se venderán en la entrada de Filgua.
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