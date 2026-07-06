Filgua 2026: agenda completa de la XXIII edición con actividades temáticas, homenajes, música y eventos destacados de la feria del libro

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Filgua 2026: agenda completa de la XXIII edición con actividades temáticas, homenajes, música y eventos destacados de la feria del libro

En un espacio de convivencia y aprendizaje, la Feria Internacional del Libro en Guatemala llega a su XXIII edición con una agenda llena de actividades, música, encuentros literarios y noches temáticas.

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Del 6 al 16 de julio, Filgua tomará lugar en Fórum Majadas (zona 11 capitalina), donde se realizarán un aproximado de 300 actividades culturales. También destacarán un total de 80 proyectos editoriales que venderán publicaciones de narrativa, poesía, literatura infantil, ensayos sociales, psicología, espiritualidad, filosofía, entre otros. Fotografía Prensa Libre: María José Bonilla Fecha: 09/07/2023

Niños de todas las edades, pueden disfrutar de libros de todos los géneros y así fomentar el hábito en los más pequeños de la casa. (Fotografía Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con más de 800 actividades programadas, Filgua llenará de música, espacios de lectura y actividades culturales el Fórum Majadas, donde se celebrará la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala 2026.

Lectores y autores podrán participar en foros, presentaciones y firmas de libros, así como en actividades musicales que complementarán la programación de la feria.

El espacio dedicado a la promoción de la lectura ofrecerá, durante 13 días, una agenda cargada de actividades culturales, presentaciones de libros e invitados nacionales e internacionales, entre ellos Adolfo Méndez Vides, Francisco Pérez de Antón, Javier Peña López y Denny Beuerbach.

Según la agenda de Filgua 2026, esta edición reúne más de 840 actividades culturales, 214 presentaciones de libros, encuentros profesionales, espacios para bibliotecarios y una amplia programación para niñas, niños y jóvenes.

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La edición gira en torno a tres ejes principales: Alemania, País Invitado de Honor, que ofrecerá una serie de actividades especiales; el homenaje a la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú, y la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala.

Bajo el lema «Vamos por un país de más lectores», Filgua acercará a los lectores a nuevos autores, nuevos libros y una variada agenda cultural mediante sus 150 estands.

Estos son los datos del evento y algunas de las actividades destacadas de Filgua 2026.

Fechas

Del martes 7 al domingo 19 de julio del 2026.

Horario

De 9 a 21 horas, excepto durante la venta de medianoche.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Precio

Ingreso: Q5 por persona.

Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691

Agenda destacada

Noches temáticas

  • 9 de julio: Noche de Star Wars
  • 10 de julio: Noche del Terror
  • 16 de julio: Noche de Harry Potter
  • 17 de julio: Venta nocturna y pijamada de cuentos (de 18 a 21 horas)

Lea más sobre todas la noches temáticas: De Star Wars a Harry Potter: las noches temáticas que llegarán a la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala

Agenda dedicada a la niñez

  • Cuentacuentos
  • Talleres
  • Conversatorios
  • Charlas educativas
  • Encuentros formativos
  • Tardes temáticas y actividades de acercamiento a los idiomas kaqchikel, k'iche' y alemán

Agenda musical

  • Atitlán Cumbia Band
  • Ch'umilkaj Curruchiche
  • Salto del Tigre
  • Los Bichos
  • One Man Band
  • Marimba Femenina de Conciertos
  • Marimba de Concierto de Bellas Artes

Lea más sobre los artistas de Filgua 2026: Filgua Música 2026: Artistas que se presentarán en la Feria del Libro de Guatemala

Homenajes

  • Luis Aceituno: 7 de julio
  • Arnoldo Ramírez Amaya: 13 de julio
  • Francisco Alejandro Méndez: 15 de julio
  • Rigoberta Menchú: 9 de julio

Lea más sobre los homenajeados: Filgua 2026 rendirá homenaje a Luis Aceituno, Francisco Alejandro Méndez y Arnoldo Ramírez Amaya

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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