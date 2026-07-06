Filgua 2026: agenda completa de la XXIII edición con actividades temáticas, homenajes, música y eventos destacados de la feria del libro

Con más de 800 actividades programadas, Filgua llenará de música, espacios de lectura y actividades culturales el Fórum Majadas, donde se celebrará la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala 2026.

Lectores y autores podrán participar en foros, presentaciones y firmas de libros, así como en actividades musicales que complementarán la programación de la feria.

El espacio dedicado a la promoción de la lectura ofrecerá, durante 13 días, una agenda cargada de actividades culturales, presentaciones de libros e invitados nacionales e internacionales, entre ellos Adolfo Méndez Vides, Francisco Pérez de Antón, Javier Peña López y Denny Beuerbach.

Según la agenda de Filgua 2026, esta edición reúne más de 840 actividades culturales, 214 presentaciones de libros, encuentros profesionales, espacios para bibliotecarios y una amplia programación para niñas, niños y jóvenes.

La edición gira en torno a tres ejes principales: Alemania, País Invitado de Honor, que ofrecerá una serie de actividades especiales; el homenaje a la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú, y la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala.

Bajo el lema «Vamos por un país de más lectores», Filgua acercará a los lectores a nuevos autores, nuevos libros y una variada agenda cultural mediante sus 150 estands.

Estos son los datos del evento y algunas de las actividades destacadas de Filgua 2026.

Fechas

Del martes 7 al domingo 19 de julio del 2026.

Horario

De 9 a 21 horas, excepto durante la venta de medianoche.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

Precio

Ingreso: Q5 por persona.

Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691

Agenda destacada

Noches temáticas

9 de julio: Noche de Star Wars

10 de julio: Noche del Terror

16 de julio: Noche de Harry Potter

17 de julio: Venta nocturna y pijamada de cuentos (de 18 a 21 horas)

Lea más sobre todas la noches temáticas: De Star Wars a Harry Potter: las noches temáticas que llegarán a la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala

Agenda dedicada a la niñez

Cuentacuentos

Talleres

Conversatorios

Charlas educativas

Encuentros formativos

Tardes temáticas y actividades de acercamiento a los idiomas kaqchikel, k'iche' y alemán

Agenda musical

Atitlán Cumbia Band

Ch'umilkaj Curruchiche

Salto del Tigre

Los Bichos

One Man Band

Marimba Femenina de Conciertos

Marimba de Concierto de Bellas Artes

Lea más sobre los artistas de Filgua 2026: Filgua Música 2026: Artistas que se presentarán en la Feria del Libro de Guatemala

Homenajes

Luis Aceituno: 7 de julio

Arnoldo Ramírez Amaya: 13 de julio

Francisco Alejandro Méndez: 15 de julio

Rigoberta Menchú: 9 de julio

Lea más sobre los homenajeados: Filgua 2026 rendirá homenaje a Luis Aceituno, Francisco Alejandro Méndez y Arnoldo Ramírez Amaya