Escenario
Filgua 2026: agenda completa de la XXIII edición con actividades temáticas, homenajes, música y eventos destacados de la feria del libro
En un espacio de convivencia y aprendizaje, la Feria Internacional del Libro en Guatemala llega a su XXIII edición con una agenda llena de actividades, música, encuentros literarios y noches temáticas.
Niños de todas las edades, pueden disfrutar de libros de todos los géneros y así fomentar el hábito en los más pequeños de la casa. (Fotografía Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Con más de 800 actividades programadas, Filgua llenará de música, espacios de lectura y actividades culturales el Fórum Majadas, donde se celebrará la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala 2026.
Lectores y autores podrán participar en foros, presentaciones y firmas de libros, así como en actividades musicales que complementarán la programación de la feria.
El espacio dedicado a la promoción de la lectura ofrecerá, durante 13 días, una agenda cargada de actividades culturales, presentaciones de libros e invitados nacionales e internacionales, entre ellos Adolfo Méndez Vides, Francisco Pérez de Antón, Javier Peña López y Denny Beuerbach.
Según la agenda de Filgua 2026, esta edición reúne más de 840 actividades culturales, 214 presentaciones de libros, encuentros profesionales, espacios para bibliotecarios y una amplia programación para niñas, niños y jóvenes.
La edición gira en torno a tres ejes principales: Alemania, País Invitado de Honor, que ofrecerá una serie de actividades especiales; el homenaje a la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú, y la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala.
Bajo el lema «Vamos por un país de más lectores», Filgua acercará a los lectores a nuevos autores, nuevos libros y una variada agenda cultural mediante sus 150 estands.
Estos son los datos del evento y algunas de las actividades destacadas de Filgua 2026.
Fechas
Del martes 7 al domingo 19 de julio del 2026.
Horario
De 9 a 21 horas, excepto durante la venta de medianoche.
Lugar
Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
Precio
Ingreso: Q5 por persona.
Ingreso gratuito para menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores.
Entradas
Las entradas pueden adquirirse en https://www.eticket.gt/paso1a.aspx?idevento=8691
Agenda destacada
Noches temáticas
- 9 de julio: Noche de Star Wars
- 10 de julio: Noche del Terror
- 16 de julio: Noche de Harry Potter
- 17 de julio: Venta nocturna y pijamada de cuentos (de 18 a 21 horas)
Lea más sobre todas la noches temáticas: De Star Wars a Harry Potter: las noches temáticas que llegarán a la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala
Agenda dedicada a la niñez
- Cuentacuentos
- Talleres
- Conversatorios
- Charlas educativas
- Encuentros formativos
- Tardes temáticas y actividades de acercamiento a los idiomas kaqchikel, k'iche' y alemán
Agenda musical
- Atitlán Cumbia Band
- Ch'umilkaj Curruchiche
- Salto del Tigre
- Los Bichos
- One Man Band
- Marimba Femenina de Conciertos
- Marimba de Concierto de Bellas Artes
Lea más sobre los artistas de Filgua 2026: Filgua Música 2026: Artistas que se presentarán en la Feria del Libro de Guatemala
Homenajes
- Luis Aceituno: 7 de julio
- Arnoldo Ramírez Amaya: 13 de julio
- Francisco Alejandro Méndez: 15 de julio
- Rigoberta Menchú: 9 de julio
Lea más sobre los homenajeados: Filgua 2026 rendirá homenaje a Luis Aceituno, Francisco Alejandro Méndez y Arnoldo Ramírez Amaya