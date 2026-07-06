Feria del Cerrito del Carmen 2026: fechas, horarios y ubicación del evento en honor de la Virgen del Carmen

Una de las tradiciones más representativas de la Ciudad de Guatemala es la Feria del Cerrito del Carmen, que llega a la zona 1 en su edición del 2026, con una variada oferta gastronómica, juegos y una celebración en honor de Nuestra Señora del Carmen.

Durante dos semanas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de dulces típicos, comida tradicional guatemalteca, antojitos y diversos juegos mecánicos tradicionales de feria, como la rueda de Chicago, la lotería y los carritos chocones, señala la Dirección de Comercio Popular de la Municipalidad de Guatemala.

Está previsto que participen 76 comerciantes en esta edición de la Feria del Cerrito del Carmen, que se realizará en la avenida Juan Chapín, entre la 1.ª y la 4.ª calles de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

En este espacio convergen la cultura, la fe, las tradiciones y la historia que resguarda este lugar, más antiguo que la ciudad misma, pues ya formaba parte del paisaje cuando la capital fue trasladada al Valle de la Ermita hace 250 años, destaca la Municipalidad de Guatemala.

En este espacio, tanto niños como adultos podrán encontrar sana diversión gracias a los juegos mecánicos, los juegos tradicionales y la variada oferta gastronómica. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, este lugar es una opción para visitar dentro de la Ciudad de Guatemala.

Fecha:

Del 6 al 19 de julio del 2026.

Horario:

La feria estará habilitada de 10 a 22 horas.

Lugar:

Avenida Juan Chapín, entre la 1.ª y la 4.ª calles de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Precio:

Ingreso gratuito.

Los juegos y los antojitos varían de precio, según el tipo y el local.

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