Filgua 2026 rendirá homenaje a Luis Aceituno, Francisco Alejandro Méndez y Arnoldo Ramírez Amaya

La Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) comenzará en julio próximo y cada vez se conocen más actividades e invitados especiales.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos es recordar a los escritores y artistas que han partido durante el último año.

Para el 2026 se rendirá homenaje a tres figuras que marcaron la historia de las letras y las artes guatemaltecas: los autores Luis Aceituno y Francisco Alejandro Méndez, así como el artista plástico Arnoldo Ramírez Amaya.

Luis Aceituno

Luis Aceituno nació en Antigua Guatemala en 1958. Era escritor, periodista y miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, desde el 2019. Falleció el 8 de diciembre de 2024.

Un año después de su muerte, en diciembre del 2025, se presentó el libro El hombre de la valija y los últimos años, una recopilación de columnas y escritos de Luis Aceituno correspondientes a sus últimos cinco años de producción. La compilación estuvo a cargo de la escritora Gloria Hernández, Premio Nacional de Literatura 2022 y pareja del autor. El título retoma el nombre de una obra de teatro que Aceituno escribió en su juventud.

Un repaso por la vida de Luis Aceituno

Luis Antonio Aceituno Solórzano nació en Antigua Guatemala el 30 de agosto de 1958. Falleció el 8 de diciembre de 2024, a los 66 años.

Tomó posesión como miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua el 25 de abril de 2019, con el discurso José Milla y Vidaurre, nuestro contemporáneo.

Columnista en elPeriódico durante años, su espacio Lado B se convirtió en lectura obligada sobre literatura, política y cultura nacional.

La imagen de la foto de portada "El hombre de la valija y los últimos años", el libro que tiene una compilación de las últimas columnas de Luis Aceituno y que fue preparada por la Premio Nacional de Literatura, Gloria Hernández. (Foto Prensa Libre: cortesía Daniel Mordzinski/Sophos)

Fue autor de La puerta del cielo (1982) y Los años sucios (1994, con edición revisada en 2018), además de El día que mataron a John Lennon y otras historias del lado b (2010, reeditado en España en 2013).

Catedrático carismático en carreras de comunicación, periodismo, cine y literatura, formó a varias generaciones de estudiantes.

Francisco Alejandro Méndez

"La literatura es mi vida", dijo el año que Francisco Alejandro Méndez recibió el Premio Nacional de Literatura en 2017.

El sábado 28 de marzo de 2026, cerca de las 21 horas, se confirmó su fallecimiento. Se está a la espera de información sobre la causa de su muerte.

El escritor nació el 27 de noviembre de 1964 y falleció el 28 de marzo de 2026, a los 61 años.

Francisco Alejandro Méndez, escritor, catedrático y periodista guatemalteco, habla de sus amores más grandes en la vida, sus experiencias y su percepción del periodismo y la literatura con el auge tecnológico. Falleció en 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Trayectoria de Francisco Alejandro Méndez

Premio Único de Cuento en el certamen de Santa Lucía Cotzumalguapa, a nivel de Centroamérica y México, en 1992

Premio Único del Certamen Anual de Periodismo Cultural Carlos Benjamín Paiz Ayala, en 1994

Cursó un doctorado en Letras por la Universidad Nacional de Costa Rica

Cuenta con una especialización en Literatura Contemporánea por la Universidad de Louisville, Kentucky

Arnoldo Ramírez Amaya

Uno de los referentes del arte guatemalteco, Arnoldo Ramírez Amaya, "El Tecolote", falleció el 27 de marzo de 2026, a los 81 años, y dejó un legado en las artes plásticas del país gracias a su trabajo en la pintura y la escultura.

El artista plástico nació el 26 de noviembre de 1944 y era conocido por sus murales en la Ciudad Universitaria de la Usac. Asimismo, destacó en áreas como la escritura y es considerado uno de los artistas más imaginativos y prolíficos del país.

Estudió en el Instituto Adolfo V. Hall y en la Escuela Politécnica; luego se integró a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la década de 1960, donde rápidamente destacó. Su talento lo llevó a ser cofundador y miembro activo de la revista Alero, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 1970.

Fue en 1973 cuando Arnoldo Ramírez Amaya pintó diversos murales en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en los que expresó la represión militar vivida en esa época, según datos hemerográficos de Prensa Libre.

Una imagen de Arnoldo Ramírez Amaya. Su fallecimiento impactó al mundo del arte guatemaltelteco. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Entre sus obras en el edificio T2 de la Ciudad Universitaria figura una propuesta realizada en colaboración con artistas de la Brigada Otto René Castillo.

Su talento lo llevó a representar a los artistas visuales guatemaltecos en Lieja, Bélgica, al presentar una obra de grabado. Sus creaciones le permitieron proyectarse en el ámbito internacional, con exposiciones en Londres, Bélgica, Chile y Francia, entre otros países.

Su paso por las aulas lo llevó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde enseñó diseño gráfico. Su trabajo fue catalogado por la crítica como el de uno de los dibujantes más talentosos de Guatemala.

Arnoldo Ramírez Amaya incursionó en áreas como el dibujo, la pintura, la escultura y la caricatura; incluso se adentró en el uso de la tecnología digital para su arte.

Títulos como El cantar del Tecolote, El pájaro sobreviviente, Memorias de un aprendiz de asesino y Palic Chirachic forman parte de los libros que desarrolló.