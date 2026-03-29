Fallece Francisco Alejandro Méndez, Premio Nacional de Literatura 2017

"La literatura es mi vida", dijo el año que Francisco Alejandro Méndez recibió el Premio Nacional de Literatura en 2017. El sábado 28 de marzo de 2026 cerca de las 21 horas se confirmó su fallecimiento. Se está a la espera de información de la causa de muerte.

El escritor nació el 27 de noviembre de 1964, falleció a los 61 años. Una esquela y múltiples muestras de mensajes emotivos están llenando las redes sociales.

El poeta hondureño Armando Maldonado, por ejemplo, expresó: "Despierto con la triste noticia de la muerte de nuestro amigo Francisco Alejandro Mendez Castañeda. Un abrazo hasta la eternidad Francisco".





Su vida, además de la escritura, estaba vinculada con sus redes sociales, donde compartía sus diferentes aficiones. El periodista Pavel Arellano, de Prensa Libre, hizo una de las últimas entrevistas con el escritor.

"Fue en su hogar, en un barrio de la zona 1, en las cercanías del Cerrito del Carmen, donde Francisco Méndez exploró la literatura desde pequeño, en compañía de sus perros de ese momento, un pastor alemán y un dachshund, quienes, afirma, eran los mejores compañeros para recostarse y leer. De entre los libros que tenía estaban los de su abuelo, del mismo nombre, quien también era periodista y escritor, y fue jefe del medio llamado El Imparcial", así Arellano describía el comienzo de la vida del escritor que hoy deja un sitio vacío en la literatura guatemalteca.

Fue campeón centroamericano de tenis de mesa, periodista, catedrático y ganador de múltiples reconocimientos.

Fue el creador del comisario Wenceslao Pérez Chanán, un personaje que poco a poco se ha consolidadoen el imaginario colectivo. El agente es el protagonista de Saga de libélulas.

La tarde del 12 de septiembre de 2017, mientras estaba en casa, recibió una llamada de su amigo Francisco Morales Santos quien simplemente le dijo: “Bienvenido a la estirpe de los Premios Miguel Ángel Asturias”.

El escritor Francisco Alejandro Méndez además de dedicarse a la literatura fue deportista y también participaba con sus perros en exhibiciones. (Foto Prensa Libre: Juan Pablo Vicente)

Trayectoria de Francisco Alejandro Méndez

Premio Único de Cuento en el certamen de Santa Lucía Cotzumalguapa, a nivel de Centroamérica y México, en 1992

Premio Único del Certamen Anual de Periodismo Cultural Carlos Benjamín Paiz Ayala, en 1994

Cursó un doctorado en Letras por la Universidad Nacional de Costa Rica

Cuenta con una especialización en Literatura Contemporánea por la Universidad de Louisville, Kentucky

Noticia en desarrollo.