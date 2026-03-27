¿Quién fue Arnoldo Ramírez Amaya? Trayectoria y legado de “El Tecolote”

El luto envolvió al arte guatemalteco este viernes 27 de marzo del 2026, tras conocerse la muerte del artista plástico Arnoldo Ramírez Amaya “El Tecolote”. Sin embargo, su legado queda marcado en la historia del país.

Ramírez Amaya nació en la Ciudad de Guatemala el 26 de noviembre de 1944. Estudió en el Instituto Adolfo V. Hall y en la Escuela Politécnica, pero en medio de su formación militar destacó su sensibilidad por el arte.

Pintor, dibujante, caricaturista, escultor y grabador —que incluso incursionó en técnicas digitales— tomó el pincel desde pequeño y comenzó a crear sus primeras obras. Luego estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAD), en la década de 1960, donde perfeccionó su técnica y se convirtió en uno de los dibujantes más talentosos de Guatemala.

Fue estudiante de Manolo Gallardo, Roberto Cabrera, Roberto González Goyri, Max Saravia Gual y otros destacados artistas.

“Los de la Generación de 1940 me aceptaron como un niño malcriado que había que aguantarlo, pero me querían mucho”, contó el ahora fallecido artista durante una entrevista para Prensa Libre, en el 2014.

En esa ocasión aseguró que se encontraba en la última etapa, “la de la muerte. Voy a cumplir 70 años. No hay que pretender más de la cuenta”, dijo. Sin embargo, pasó otros 12 años creando.

Durante sus 81 años de vida dejó un legado que marcó la historia del arte en Guatemala. Entre sus obras destacan los murales en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), donde también fue cofundador y miembro activo de la revista Alero, en 1970.

Además, publicó varios libros con su obra gráfica, entre los que sobresalen El cantar del Tecolote, El pájaro sobreviviente, Memorias de un aprendiz de asesino y Palic Chirachic.

Su talento se proyectó también a nivel internacional, con exposiciones en Londres, Bélgica, Chile y Francia, entre otros países. Participó en las III y IV Bienales de grabado en Lieja, Bélgica, y en Santiago de Chile, y fue catedrático de diseño gráfico en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Ramírez Amaya falleció la madrugada de este viernes 27 de marzo del 2026. Sus restos son velados en Capillas Señoriales, zona 9, mientras que el sepelio saldrá el sábado 28 de marzo, a las 13.30 horas, hacia el Cementerio de la Villa de Guadalupe, donde se le dará el último adiós.