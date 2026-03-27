Estudiantes representarán a Guatemala en competencia espacial en Francia

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Estudiantes representarán a Guatemala en competencia espacial en Francia

Con las maletas cargadas de sueños, cuatro jóvenes universitarios viajarán a Francia para representar a Guatemala en el evento Act in Space 2026.

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Fátima Marín, Omar Lizama, María José Rivera y Alejandro Solís; representarán a Guatemala en Francia, en el evento Act in Space 2026. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Cinco estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Rafael Landívar sobresalieron en el hackatón internacional de innovación espacial Act in Space, lo cual les abrió paso a la final que se celebrará en Francia el 1 de abril del 2026, donde cuatro de ellos representarán a Guatemala.

Fátima Yosahandi Marín de León (Marketing), María José Rivera Rosales (Ingeniería Química), Alejandro José Solís Martínez y Omar Daniel Alexander Lizama Najarro (Administración de Empresas) viajarán a la ciudad de Burdeos para participar en la competencia internacional y enfrentarse a universitarios de otros países.

Junto al quinto miembro, Pablo Sierra Cardona, los jóvenes coincidieron en una clase de comportamiento organizacional de la universidad, donde conformaron el grupo CoSpace para participar en la competencia que tuvo lugar el 30 de enero en instalaciones landivarianas.

“Act in Space propuso diferentes retos y, en nuestro caso, elegimos la basura aeroespacial. En la primera fase pasamos 12 horas trabajando, de 10 de la mañana a 10 de la noche, ideando un proyecto que diera solución a este problema. Definimos qué problema íbamos a resolver, cómo sería el área operativa, quiénes serían nuestros clientes, presentamos una propuesta de valor y explicamos cómo la íbamos a financiar y vender; por lo que ser de diferentes carreras fue muy útil”, cuenta Marín.

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Ahora llevarán su propuesta a Francia, donde tendrán solo cinco minutos para presentarla —ahora en inglés— y tratar de convencer al jurado, el cual es elegido por el Centro de Estudios Espaciales de Francia y la Agencia Espacial Europea.

“El premio es la meta, pero también dar un primer paso en el tema espacial, pues nadie había ido a la competencia internacional hasta ahora. Con nuestra participación estamos abriendo el camino para las demás personas a quienes también les apasiona el espacio y la tecnología. Para mí representa el inicio del camino que siempre soñé”, asegura Rivera.

"Cada donación nos acerca a nuestro sueño"

Con las maletas llenas de ilusión, los cuatro jóvenes han trabajado los últimos dos meses en diversas actividades para la recolección de fondos que les permita costear el viaje, los cuales ascienden a Q85 mil. Entre rifas, ventas y búsqueda de patrocinadores, han logrado reunir el 15% del monto.

Esta participación es muy importante para nosotros, representa el rompimiento de barreras mentales que a veces tenemos acerca de las cosas que somos capaces de lograr, porque a veces nos limitamos a pensar solo en graduarnos, trabajar y jubilarnos. Pero en realidad aspiramos a más, aspiramos a poder tener una vida llena de logros y metas personales, a ser alguien en la vida y representar a Guatemala”, asegura Solís.

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Para lograr su objetivo continúan recibiendo donaciones, las cuales pueden depositarse en la cuenta monetaria del Banco Industrial No. 185-012700-0, a nombre de Fátima Marín.

“Les pedimos que donen a jóvenes guatemaltecos que quieren poner el nombre del país en alto, no importa si es 1, 5 o 10 quetzales; para nosotros cada donación representa una ayuda muy grande que nos acerca a nuestro sueño”, concluyen.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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