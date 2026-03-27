EN VIVO| Así es la nueva versión de La Vía Dolorosa que se presenta en La Fráter

Este año, la Vía Dolorosa celebra 32 años de presentarse en Guatemala.

En cada Semana Santa, la obra recrea la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo a través de una puesta en escena que combina canto, danza y música.

La representación busca llevar al público a un momento de reflexión sobre el sacrificio de Jesús en la cruz y el mensaje de fe que acompaña esta celebración.

La obra cambia cada año de enfoque para contar la historia, y en esta ocasión se presenta desde la perspectiva de la mujer adúltera.

La función inaugural se realizó este viernes 27 de marzo, pero también podrá disfrutarse este fin de semana en La Frater, en Ciudad San Cristóbal, Mixco.

Sábado 28 de marzo (19 horas)

Domingo 29 de marzo (dos funciones: 10 y 19 horas)

La entrada es gratuita, al igual que el parqueo. Las puertas se abren dos horas antes para los asistentes.