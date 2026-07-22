Concierto de fagot y piano protagoniza la próxima Noche de Música de Cámara con entrada libre

Las tradicionales Noches de Música de Cámara llegan de nuevo al Club Alemán con el concierto Fagote en tránsito: de Austria a Buenos Aires, que reunirá a los fagotistas guatemaltecos Roberto Girón, Wilver Villacinda y Telma Díaz, junto con el pianista Junior Medina.

“En esta ocasión, el protagonista será un instrumento que muchos reconocen por su inconfundible silueta de madera: el fagot. Dueño de una voz cálida, profunda y sorprendentemente versátil, es capaz de pasar de melodías llenas de ternura a pasajes de gran virtuosismo, demostrando una expresividad que suele sorprender incluso a quienes asisten por primera vez a un concierto de música de cámara”, explica Díaz.

El repertorio incluirá obras como Romanza, de Edward Elgar; Variaciones sobre un tema de Kalliwoda; la Sonata para fagot y piano, de Camille Saint-Saëns, y un Dueto para dos fagotes, del compositor clásico Johann Baptist Wanhal. La noche culminará con Escenario, de la compositora española Noelia Escalzo, escrita para trío de fagotes y piano.

“Más que un concierto, esta será una oportunidad para descubrir un instrumento capaz de emocionar, sorprender y cautivar con una personalidad sonora única. Una invitación para escuchar la música desde una perspectiva diferente y dejarse envolver por un repertorio que reúne la elegancia del clasicismo, el romanticismo y la creación contemporánea en una misma velada”, agrega la fagotista.

El concierto tendrá lugar el miércoles 29 de julio, a las 19 horas, en el Club Alemán, 3a. calle 13-89, zona 15, Ciudad de Guatemala. La entrada es libre y se recibirá donación voluntaria.

Fecha

Miércoles 29 de julio del 2026.

Hora

19 horas.

Lugar

Club Alemán, 3a. calle 13-89, zona 15, Ciudad de Guatemala.

Entrada

Libre y se recibirá donación voluntaria.

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