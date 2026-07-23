Carrera Fundecán 2026: recorridos de 5 y 10 kilómetros, horarios e inscripciones disponibles

Este domingo 26 de julio se celebrará la carrera de la Fundación de Amigos contra el Cáncer (Fundecán) y, según informó la entidad, aún hay números disponibles para inscribirse.

La competencia recorrerá la Avenida Reforma, desde la 12 calle, y contempla recorridos de 5 y 10 kilómetros, a elección de los participantes. La reunión será a las 7 horas y el banderazo de salida, a las 7.30 horas.

El costo de inscripción para cualquiera de las dos distancias es de Q100. Los fondos recaudados se destinarán a tratamientos contra el cáncer de mama y a que más pacientes puedan recibir una prótesis.

“Esta no es simplemente una carrera, es un movimiento de amor hacia el prójimo, una muestra de lo poderoso que puede ser el ser humano cuando decide acompañar, tenderle la mano a alguien y ser su ayuda cuando más lo necesita”, dijo Isabel Herbruger, presidenta de Fundecán.

Las inscripciones pueden efectuarse a través de Banco Industrial (convenio 3423 a nombre de Carrera Fundecán), en las oficinas de Fundecán o mediante el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvv--9YVaOam-jtYOukg2t8k_E1TSTG5Dqeef2d_l8Eqx-uQ/viewform.

“Cada paso nos acerca más a la meta y a brindar apoyo a pacientes con cáncer que luchan con valentía cada día. Tu inscripción no solo suma kilómetros, ¡suma esperanza!”, publicaron los organizadores en sus redes sociales.

Los kits se entregarán este sábado 25 de julio, de 8 a 18 horas, en la Expo Carrera, que tendrá lugar en el centro comercial Los Próceres, zona 10 de la ciudad de Guatemala, 4.º nivel, local 402-5. Los participantes deberán presentar el comprobante de pago para recogerlos.

Fecha

Entrega de kits: sábado 25 de julio de 2026

Carrera: domingo 26 de julio de 2026

Hora

Reunión: 7 horas

Banderazo de salida: 7.30 horas

Lugar

Avenida Reforma y 12 calle

Inscripción

Q100

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