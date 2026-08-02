Running en Guatemala: las carreras programadas para agosto en la capital y distintos departamentos

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Running en Guatemala: las carreras programadas para agosto en la capital y distintos departamentos

Los amantes de las carreras tendrán un agosto lleno de actividad. Estas son las competencias que se disputarán este mes en Guatemala.

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Running en Guatemala: las carreras programadas para agosto en la capital y distintos departamentos

Todos los domingos de agosto tienen carreras programadas en diferentes puntos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Agosto trae muchos kilómetros por recorrer, gracias a la serie de carreras programadas para este mes en la Ciudad de Guatemala y distintos departamentos del país.

Las competencias comenzaron este domingo 2 de agosto con la media maratón Run K'iche', en la cabecera departamental de Quiché, donde los participantes corrieron las distancias de 12 y 21 kilómetros; así como las Carreras AYUVI de Escuintla y Petén.

En la misma fecha también se celebraron la Segunda Carrera por la Lactancia Materna, en el Parque Erick Barrondo, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, y la GNC Neuro Run, que recorrió las avenidas La Reforma y Las Américas, con distancias de 5, 10 y 15 kilómetros.

Las competencias continuarán el próximo sábado 8 de agosto. La mayoría de las carreras están programadas para el domingo 9 y continuarán los siguientes domingos 16, 23 y 30 de agosto, en distintos horarios y localidades del país, y con diferentes causas.

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A continuación se presentan las carreras de 5, 7, 10, 12, 15, 21 y 42 kilómetros programadas para agosto del 2026 en Guatemala.

Fuego Nocturno

  • Fecha: sábado 8 de agosto del 2026
  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Cementerio General de Santiago Sacatepéquez
  • Distancia: 10 kilómetros
  • Precio: Q100
  • Inscripción: https://forms.gle/jQHWzMZxPxirRjb89

21K de Chiquimula por los Bomberos Voluntarios

  • Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
  • Hora: 7 horas
  • Lugar: Parque Central Ismael Cerna, Chiquimula
  • Distancia: 5, 10 y 21 kilómetros
  • Precio: Q100 para estudiantes y Q125 para el público en general
  • Inscripción: https://acesse.one/zpfqhq3

5K en San José Pinula

  • Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
  • Hora: 8 horas
  • Lugar: de la Cruz del Padre Hermógenes al Salón Municipal de San José Pinula
  • Distancia: 5 kilómetros
  • Precio: Q100
  • Inscripción: teléfonos 3169-2101 y 6641-5124

10K Ayuvi Izabal

  • Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
  • Hora: 7 horas
  • Lugar: C. C. Pradera Puerto Barrios, Puerto Barrios, Izabal
  • Distancia: 10 kilómetros
  • Precio: Q150
  • Inscripción: teléfonos 3019-7641

Ascenso a los Cuchumatanes

  • Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
  • Hora: 7 horas
  • Lugar: Plaza de Armas, Huehuetenango
  • Distancia: 19.6 kilómetros
  • Precio: Q195
  • Inscripción: ascensoaloscuchumatanes.com

Ruta de los Profesionales 7K CCE

  • Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
  • Hora: 8 horas
  • Lugar: Edificio de los Colegios Profesionales, zona 15
  • Distancia: 7 kilómetros
  • Precio: gratuito
  • Inscripción: https://sl1nk.com/a3xtkt9

Panajachel Trail

  • Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
  • Hora: 7 horas
  • Lugar: final de la calle Los Salpores–Jucanyá
  • Distancia: 10 y 21 kilómetros
  • Precio: Q300
  • Inscripción: linktr.ee

Carrera "Soldado por Siempre"

  • Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
  • Hora: 8 horas
  • Lugar: Plaza Estrella de David (5.ª calle y avenida La Reforma, zona 9)
  • Distancia: 5 y 10 kilómetros
  • Precio: Q100
  • Inscripción: teléfonos 2441-5284 y 5838-1442

10K Run Vimédica

  • Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
  • Hora: 7 horas
  • Lugar: Parque Central de Asunción Mita, Jutiapa
  • Distancia: 1, 2, 3, 4, 5 y 10 kilómetros
  • Precio: Q75 y Q100
  • Inscripción: WhatsApp 4175-6113

10K Ayuvi Zacapa

  • Fecha: domingo 16 de agosto del 2026
  • Hora: 7 horas
  • Lugar: frente a la Municipalidad de Teculután, Zacapa
  • Distancia: 10 kilómetros
  • Precio: Q150
  • Inscripción: teléfonos 5453-8295 y 4218-1190

5K Ayuvi San Marcos

  • Fecha: domingo 23 de agosto del 2026
  • Hora: 7 horas
  • Lugar: Palacio Maya, San Marcos
  • Distancia: 5 kilómetros
  • Precio: Q150
  • Inscripción: teléfonos 3575-7028 y 4867-4048

21K y 42K de la Ciudad de Guatemala

  • Fecha: 23 de agosto del 2026
  • Hora: 5 y 6 horas, respectivamente
  • Lugar: 7.ª avenida, zona 1, a un costado de la Municipalidad de Guatemala
  • Distancia: 21 y 42 kilómetros
  • Precio: Q350 y Q775, respectivamente
  • Inscripción: Cupo lleno

Carrera de obstáculos Inmortal Fire Race 12K

  • Fecha: domingo 30 de agosto del 2026
  • Hora: 8 horas
  • Lugar: La Polvera, Estadio Municipal, Tecpán, Chimaltenango
  • Distancia: 12 kilómetros
  • Precio: Q75 y Q125
  • Inscripción: Estación de Bomberos Municipales de Tecpán

Media Maratón Internacional Atanasio Tzul

  • Fecha: domingo 30 de agosto del 2026
  • Hora: 7 horas
  • Lugar: Parque San Miguel, Totonicapán
  • Distancia: 21 kilómetros
  • Precio: Q125
  • Inscripción: https://sports.ipuclub.com/Races/topic/382

Ayuvi Xela

  • Fecha: domingo 30 de agosto del 2026
  • Hora: 7 horas
  • Lugar: Plaza Japón, Quetzaltenango
  • Distancia: 5 y 10 kilómetros
  • Precio: Q150
  • Inscripción: teléfonos 3060-7429 y 3575-7028

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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