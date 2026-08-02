Salud y Familia
Running en Guatemala: las carreras programadas para agosto en la capital y distintos departamentos
Los amantes de las carreras tendrán un agosto lleno de actividad. Estas son las competencias que se disputarán este mes en Guatemala.
Todos los domingos de agosto tienen carreras programadas en diferentes puntos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Agosto trae muchos kilómetros por recorrer, gracias a la serie de carreras programadas para este mes en la Ciudad de Guatemala y distintos departamentos del país.
Las competencias comenzaron este domingo 2 de agosto con la media maratón Run K'iche', en la cabecera departamental de Quiché, donde los participantes corrieron las distancias de 12 y 21 kilómetros; así como las Carreras AYUVI de Escuintla y Petén.
En la misma fecha también se celebraron la Segunda Carrera por la Lactancia Materna, en el Parque Erick Barrondo, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, y la GNC Neuro Run, que recorrió las avenidas La Reforma y Las Américas, con distancias de 5, 10 y 15 kilómetros.
Las competencias continuarán el próximo sábado 8 de agosto. La mayoría de las carreras están programadas para el domingo 9 y continuarán los siguientes domingos 16, 23 y 30 de agosto, en distintos horarios y localidades del país, y con diferentes causas.
A continuación se presentan las carreras de 5, 7, 10, 12, 15, 21 y 42 kilómetros programadas para agosto del 2026 en Guatemala.
Fuego Nocturno
- Fecha: sábado 8 de agosto del 2026
- Hora: 18 horas
- Lugar: Cementerio General de Santiago Sacatepéquez
- Distancia: 10 kilómetros
- Precio: Q100
- Inscripción: https://forms.gle/jQHWzMZxPxirRjb89
21K de Chiquimula por los Bomberos Voluntarios
- Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
- Hora: 7 horas
- Lugar: Parque Central Ismael Cerna, Chiquimula
- Distancia: 5, 10 y 21 kilómetros
- Precio: Q100 para estudiantes y Q125 para el público en general
- Inscripción: https://acesse.one/zpfqhq3
5K en San José Pinula
- Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
- Hora: 8 horas
- Lugar: de la Cruz del Padre Hermógenes al Salón Municipal de San José Pinula
- Distancia: 5 kilómetros
- Precio: Q100
- Inscripción: teléfonos 3169-2101 y 6641-5124
10K Ayuvi Izabal
- Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
- Hora: 7 horas
- Lugar: C. C. Pradera Puerto Barrios, Puerto Barrios, Izabal
- Distancia: 10 kilómetros
- Precio: Q150
- Inscripción: teléfonos 3019-7641
Ascenso a los Cuchumatanes
- Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
- Hora: 7 horas
- Lugar: Plaza de Armas, Huehuetenango
- Distancia: 19.6 kilómetros
- Precio: Q195
- Inscripción: ascensoaloscuchumatanes.com
Ruta de los Profesionales 7K CCE
- Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
- Hora: 8 horas
- Lugar: Edificio de los Colegios Profesionales, zona 15
- Distancia: 7 kilómetros
- Precio: gratuito
- Inscripción: https://sl1nk.com/a3xtkt9
Panajachel Trail
- Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
- Hora: 7 horas
- Lugar: final de la calle Los Salpores–Jucanyá
- Distancia: 10 y 21 kilómetros
- Precio: Q300
- Inscripción: linktr.ee
Carrera "Soldado por Siempre"
- Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
- Hora: 8 horas
- Lugar: Plaza Estrella de David (5.ª calle y avenida La Reforma, zona 9)
- Distancia: 5 y 10 kilómetros
- Precio: Q100
- Inscripción: teléfonos 2441-5284 y 5838-1442
10K Run Vimédica
- Fecha: domingo 9 de agosto del 2026
- Hora: 7 horas
- Lugar: Parque Central de Asunción Mita, Jutiapa
- Distancia: 1, 2, 3, 4, 5 y 10 kilómetros
- Precio: Q75 y Q100
- Inscripción: WhatsApp 4175-6113
10K Ayuvi Zacapa
- Fecha: domingo 16 de agosto del 2026
- Hora: 7 horas
- Lugar: frente a la Municipalidad de Teculután, Zacapa
- Distancia: 10 kilómetros
- Precio: Q150
- Inscripción: teléfonos 5453-8295 y 4218-1190
5K Ayuvi San Marcos
- Fecha: domingo 23 de agosto del 2026
- Hora: 7 horas
- Lugar: Palacio Maya, San Marcos
- Distancia: 5 kilómetros
- Precio: Q150
- Inscripción: teléfonos 3575-7028 y 4867-4048
21K y 42K de la Ciudad de Guatemala
- Fecha: 23 de agosto del 2026
- Hora: 5 y 6 horas, respectivamente
- Lugar: 7.ª avenida, zona 1, a un costado de la Municipalidad de Guatemala
- Distancia: 21 y 42 kilómetros
- Precio: Q350 y Q775, respectivamente
- Inscripción: Cupo lleno
Carrera de obstáculos Inmortal Fire Race 12K
- Fecha: domingo 30 de agosto del 2026
- Hora: 8 horas
- Lugar: La Polvera, Estadio Municipal, Tecpán, Chimaltenango
- Distancia: 12 kilómetros
- Precio: Q75 y Q125
- Inscripción: Estación de Bomberos Municipales de Tecpán
Media Maratón Internacional Atanasio Tzul
- Fecha: domingo 30 de agosto del 2026
- Hora: 7 horas
- Lugar: Parque San Miguel, Totonicapán
- Distancia: 21 kilómetros
- Precio: Q125
- Inscripción: https://sports.ipuclub.com/Races/topic/382
Ayuvi Xela
- Fecha: domingo 30 de agosto del 2026
- Hora: 7 horas
- Lugar: Plaza Japón, Quetzaltenango
- Distancia: 5 y 10 kilómetros
- Precio: Q150
- Inscripción: teléfonos 3060-7429 y 3575-7028