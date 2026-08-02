Running en Guatemala: las carreras programadas para agosto en la capital y distintos departamentos

Agosto trae muchos kilómetros por recorrer, gracias a la serie de carreras programadas para este mes en la Ciudad de Guatemala y distintos departamentos del país.

Las competencias comenzaron este domingo 2 de agosto con la media maratón Run K'iche', en la cabecera departamental de Quiché, donde los participantes corrieron las distancias de 12 y 21 kilómetros; así como las Carreras AYUVI de Escuintla y Petén.

En la misma fecha también se celebraron la Segunda Carrera por la Lactancia Materna, en el Parque Erick Barrondo, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, y la GNC Neuro Run, que recorrió las avenidas La Reforma y Las Américas, con distancias de 5, 10 y 15 kilómetros.

Las competencias continuarán el próximo sábado 8 de agosto. La mayoría de las carreras están programadas para el domingo 9 y continuarán los siguientes domingos 16, 23 y 30 de agosto, en distintos horarios y localidades del país, y con diferentes causas.

A continuación se presentan las carreras de 5, 7, 10, 12, 15, 21 y 42 kilómetros programadas para agosto del 2026 en Guatemala.

Fuego Nocturno

Fecha: sábado 8 de agosto del 2026

sábado 8 de agosto del 2026 Hora: 18 horas

18 horas Lugar: Cementerio General de Santiago Sacatepéquez

Cementerio General de Santiago Sacatepéquez Distancia: 10 kilómetros

10 kilómetros Precio: Q100

Q100 Inscripción: https://forms.gle/jQHWzMZxPxirRjb89

21K de Chiquimula por los Bomberos Voluntarios

Fecha: domingo 9 de agosto del 2026

domingo 9 de agosto del 2026 Hora: 7 horas

7 horas Lugar: Parque Central Ismael Cerna, Chiquimula

Parque Central Ismael Cerna, Chiquimula Distancia: 5, 10 y 21 kilómetros

5, 10 y 21 kilómetros Precio: Q100 para estudiantes y Q125 para el público en general

Q100 para estudiantes y Q125 para el público en general Inscripción: https://acesse.one/zpfqhq3

5K en San José Pinula

Fecha: domingo 9 de agosto del 2026

domingo 9 de agosto del 2026 Hora: 8 horas

8 horas Lugar: de la Cruz del Padre Hermógenes al Salón Municipal de San José Pinula

de la Cruz del Padre Hermógenes al Salón Municipal de San José Pinula Distancia: 5 kilómetros

5 kilómetros Precio: Q100

Q100 Inscripción: teléfonos 3169-2101 y 6641-5124

10K Ayuvi Izabal

Fecha: domingo 9 de agosto del 2026

domingo 9 de agosto del 2026 Hora: 7 horas

7 horas Lugar: C. C. Pradera Puerto Barrios, Puerto Barrios, Izabal

C. C. Pradera Puerto Barrios, Puerto Barrios, Izabal Distancia: 10 kilómetros

10 kilómetros Precio: Q150

Q150 Inscripción: teléfonos 3019-7641

Ascenso a los Cuchumatanes

Fecha: domingo 9 de agosto del 2026

domingo 9 de agosto del 2026 Hora: 7 horas

7 horas Lugar: Plaza de Armas, Huehuetenango

Plaza de Armas, Huehuetenango Distancia: 19.6 kilómetros

Precio: Q195

Q195 Inscripción: ascensoaloscuchumatanes.com

Ruta de los Profesionales 7K CCE

Fecha: domingo 9 de agosto del 2026

domingo 9 de agosto del 2026 Hora: 8 horas

8 horas Lugar: Edificio de los Colegios Profesionales, zona 15

Edificio de los Colegios Profesionales, zona 15 Distancia: 7 kilómetros

7 kilómetros Precio: gratuito

gratuito Inscripción: https://sl1nk.com/a3xtkt9

Panajachel Trail

Fecha: domingo 9 de agosto del 2026

domingo 9 de agosto del 2026 Hora: 7 horas

7 horas Lugar: final de la calle Los Salpores–Jucanyá

final de la calle Los Salpores–Jucanyá Distancia: 10 y 21 kilómetros

10 y 21 kilómetros Precio: Q300

Q300 Inscripción: linktr.ee

Carrera "Soldado por Siempre"

Fecha: domingo 9 de agosto del 2026

domingo 9 de agosto del 2026 Hora: 8 horas

8 horas Lugar: Plaza Estrella de David (5.ª calle y avenida La Reforma, zona 9)

Plaza Estrella de David (5.ª calle y avenida La Reforma, zona 9) Distancia: 5 y 10 kilómetros

5 y 10 kilómetros Precio: Q100

Q100 Inscripción: teléfonos 2441-5284 y 5838-1442

10K Run Vimédica

Fecha: domingo 9 de agosto del 2026

domingo 9 de agosto del 2026 Hora: 7 horas

7 horas Lugar: Parque Central de Asunción Mita, Jutiapa

Parque Central de Asunción Mita, Jutiapa Distancia: 1, 2, 3, 4, 5 y 10 kilómetros

1, 2, 3, 4, 5 y 10 kilómetros Precio: Q75 y Q100

Q75 y Q100 Inscripción: WhatsApp 4175-6113

10K Ayuvi Zacapa

Fecha: domingo 16 de agosto del 2026

domingo 16 de agosto del 2026 Hora: 7 horas

7 horas Lugar: frente a la Municipalidad de Teculután, Zacapa

frente a la Municipalidad de Teculután, Zacapa Distancia: 10 kilómetros

10 kilómetros Precio: Q150

Q150 Inscripción: teléfonos 5453-8295 y 4218-1190

5K Ayuvi San Marcos

Fecha: domingo 23 de agosto del 2026

domingo 23 de agosto del 2026 Hora: 7 horas

7 horas Lugar: Palacio Maya, San Marcos

Palacio Maya, San Marcos Distancia: 5 kilómetros

5 kilómetros Precio: Q150

Q150 Inscripción: teléfonos 3575-7028 y 4867-4048

21K y 42K de la Ciudad de Guatemala

Fecha: 23 de agosto del 2026

23 de agosto del 2026 Hora: 5 y 6 horas, respectivamente

5 y 6 horas, respectivamente Lugar: 7.ª avenida, zona 1, a un costado de la Municipalidad de Guatemala

7.ª avenida, zona 1, a un costado de la Municipalidad de Guatemala Distancia: 21 y 42 kilómetros

Precio: Q350 y Q775, respectivamente

Q350 y Q775, respectivamente Inscripción: Cupo lleno

Carrera de obstáculos Inmortal Fire Race 12K

Fecha: domingo 30 de agosto del 2026

domingo 30 de agosto del 2026 Hora: 8 horas

8 horas Lugar: La Polvera, Estadio Municipal, Tecpán, Chimaltenango

La Polvera, Estadio Municipal, Tecpán, Chimaltenango Distancia: 12 kilómetros

12 kilómetros Precio: Q75 y Q125

Q75 y Q125 Inscripción: Estación de Bomberos Municipales de Tecpán

Media Maratón Internacional Atanasio Tzul

Fecha: domingo 30 de agosto del 2026

domingo 30 de agosto del 2026 Hora: 7 horas

7 horas Lugar: Parque San Miguel, Totonicapán

Parque San Miguel, Totonicapán Distancia: 21 kilómetros

21 kilómetros Precio: Q125

Q125 Inscripción: https://sports.ipuclub.com/Races/topic/382

Ayuvi Xela